阿部亮平が“おでこ出し×スーツ”でオーラ全開！凛々しいアップショットに「かっこよすぎる」「顔が良すぎてびっくり」「知的で爽やか」「シゴデキ感たまらん」と反響続々

【写真＆動画】阿部亮平「ベンチャーサポート」ビジュアル／アンバサダー就任記者発表会の様子／CM「ランチ行列篇」「納豆卵かけ定食篇」＆メイキング／阿部亮平のスーツの着こなし

ベンチャーサポート税理士法人の公式Xが、Snow Manの阿部亮平がベンチャーサポートアンバサダーに就任したことを発表。スーツ姿のビジュアルが公開され、注目を集めている。

■阿部亮平、知的なスーツ姿で登場

投稿では、「阿部亮平さん ベンチャーサポートアンバサダーに就任！」と報告。

あわせて、「日本を、起業先進国へ。」というメッセージとともに、起業という挑戦にエールを送る新CMが公開されたことも伝えられた。

公開されたビジュアルでは、阿部がグレンチェック調のスーツにブルーのネクタイを合わせた端正なスタイリングで登場。爽やかなブルーの背景の前で、まっすぐ前を見つめる表情が印象的だ。

すっきりとおでこを出したヘアスタイルや、知的で落ち着いた雰囲気も阿部らしく、アンバサダー就任にふさわしい凛とした姿を見せている。

今回公開された新CMは、「ランチ行列篇」と「納豆卵かけ定食篇」の2本。

SNSでは「阿部ちゃんアンバサダー就任おめでとう」「唯一無二の道を切り拓いていてすごい」「もはやアイドルの域を超えてる」「かっこよすぎる」「顔が良すぎてびっくり」「知的で爽やか」「スーツ似合ってる」「シゴデキ感たまらん」などの声が寄せられている。

■アンバサダー就任記者発表会の様子

■CM「ランチ行列篇」

■CM「納豆卵かけ定食篇」

■CMメイキング

■阿部亮平のスーツの着こなし

Snow Man

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