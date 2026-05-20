渡辺翔太が袖元フリルのジェンダーレス衣装で幻想的な光のなか麗しい笑みを浮かべた天使のような表紙ショット公開！目にかかる前髪から覗くアンニュイな眼差しにも注目

【写真】渡辺翔太の袖元フリルのジェンダーレス衣装『Stagefan』表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』カット

Snow Manの渡辺翔太が雑誌『Stagefan』（ステージファン）vol.55（5月19日より順次発売中）の表紙を飾っている。雑誌公式Xで淡い光に包まれる渡辺が印象的な表紙が公開された。

■『Stagefan』では渡辺と芳根京子がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』を特集

公開されたのは、白いレースのカーテンの前に座り姿で佇む渡辺の表紙。大きく開いた首元や袖元のフリルやリボンが麗しい白トップスに黒いボトムス姿で、片手にはほんのり水色で彩られた羽根をのせている。

長めの前髪から覗くアンニュイな眼差しでこちらを見つめる渡辺。周囲の淡い光の効果もあって、柔らかなニュアンスが際立つカットになっている。

『Stagefan』では、渡辺と芳根京子がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』について特集。渡辺は自身のInstagramでも、サスペンダー＆白シャツ＆金髪でピーターパン役を務める自身の姿を公開している。

■『Stagefan』表紙

■サスペンダー＆金髪姿のピーターパンルック