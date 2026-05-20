ジェラート ピケ、「STAR WARS（スター・ウォーズ）」デザインの新作 ニットやカットソー、雑貨などアイテム続々
マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は6月5日より、「STAR WARS（スター・ウォーズ）」のデザインを取り入れた『GELATO PIQUE / STAR WARS Collection』を販売する。
【画像】『GELATO PIQUE / STAR WARS Collection』アイテム（一覧）
ニットは、世界中の映画ファンを虜にする『STAR WARS』の世界観を、甘くとろける大人のデザートに掛け合わせてデザインしたジャガードプルオーバーやハーフパンツ、ユニセックスのカーディガンをはじめ、「ヨーダ」と「ダース・ベイダー」をイメージしたベビー用のポンチョがラインアップした。
アイスクリームのトッピングのように表情豊かなネップを散りばめた薄手の“スムーズィー”素材を使用し 、クッキー＆クリームやミントなどのフレーバーをイメージした色合いに仕上げた。
人気キャラクターや劇中に登場するおなじみの名セリフを施し、カーディガンには惑星や宇宙をイメージしたオリジナルのロゴ入りランダムボタンがアクセントになっている。壮大な宇宙を思わせるネイビーには、きらめく星のようなシルバーのラメ糸を混ぜ込んだ。
カットソーは、アイスクリームの惑星を描き、アイシングクッキーのようにキャラクターをトッピングしたワンポイントTシャツや、ミントやクッキー&クリームの甘い宇宙を描いたセットアップでも楽しめる総柄シャツとパンツなどが揃うなめらかな肌触りのカットソーシリーズとなる。壮大な宇宙を思わせるネイビーはメンズサイズのみの展開。
雑貨は、部屋の中はもちろん、出かけるときも『STAR WARS』のアイテムを身にまとえる雑貨シリーズが登場する。銀河をイメージしたラメ入りのクリアパーツが付いたキャラクターモチーフのヘアクリップやキャラクターをふっくら立体的に編み上げたポーチ、遊び心あふれるライトセーバー型のベビーラトルなど、手に取るたびに心がときめくアイテムが揃う。
「gelato pique Sleep」は、銀河の星々や惑星、甘いアイスクリームをシルバーのラメ糸やネップで表現したピローケースやマルチカバーなどがラインアップする寝具シリーズ。表面にはキャラクターの絵柄、側面には『STAR WARS』のブランドロゴをジャガードでデザインした立体的なダイカットクッションやオリジナル巾着に入った総柄の寝具セットを用意している。映画のオープニングロールをジャガードであしらったマルチカバーはお部屋のアクセントとしてもおすすめ。
「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売。
なお、同コレクションの特設WEBページがきょう20日より、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。5月22日昼12時（正午）より先行予約を開始する。
【画像】『GELATO PIQUE / STAR WARS Collection』アイテム（一覧）
ニットは、世界中の映画ファンを虜にする『STAR WARS』の世界観を、甘くとろける大人のデザートに掛け合わせてデザインしたジャガードプルオーバーやハーフパンツ、ユニセックスのカーディガンをはじめ、「ヨーダ」と「ダース・ベイダー」をイメージしたベビー用のポンチョがラインアップした。
人気キャラクターや劇中に登場するおなじみの名セリフを施し、カーディガンには惑星や宇宙をイメージしたオリジナルのロゴ入りランダムボタンがアクセントになっている。壮大な宇宙を思わせるネイビーには、きらめく星のようなシルバーのラメ糸を混ぜ込んだ。
カットソーは、アイスクリームの惑星を描き、アイシングクッキーのようにキャラクターをトッピングしたワンポイントTシャツや、ミントやクッキー&クリームの甘い宇宙を描いたセットアップでも楽しめる総柄シャツとパンツなどが揃うなめらかな肌触りのカットソーシリーズとなる。壮大な宇宙を思わせるネイビーはメンズサイズのみの展開。
雑貨は、部屋の中はもちろん、出かけるときも『STAR WARS』のアイテムを身にまとえる雑貨シリーズが登場する。銀河をイメージしたラメ入りのクリアパーツが付いたキャラクターモチーフのヘアクリップやキャラクターをふっくら立体的に編み上げたポーチ、遊び心あふれるライトセーバー型のベビーラトルなど、手に取るたびに心がときめくアイテムが揃う。
「gelato pique Sleep」は、銀河の星々や惑星、甘いアイスクリームをシルバーのラメ糸やネップで表現したピローケースやマルチカバーなどがラインアップする寝具シリーズ。表面にはキャラクターの絵柄、側面には『STAR WARS』のブランドロゴをジャガードでデザインした立体的なダイカットクッションやオリジナル巾着に入った総柄の寝具セットを用意している。映画のオープニングロールをジャガードであしらったマルチカバーはお部屋のアクセントとしてもおすすめ。
「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売。
なお、同コレクションの特設WEBページがきょう20日より、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。5月22日昼12時（正午）より先行予約を開始する。