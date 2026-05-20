「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、２０日（日本時間２１日）の第３戦に先発する大谷翔平投手について、４試合ぶりの投打同時出場させることを明言した。

ここまでコンディションを重視し、投手専念で大谷をマウンドに上げていたロバーツ監督。だがここまで４戦連続マルチ安打と好調を維持し、翌日は休養日となることから「オオタニは明日、打つ」と大谷の投打同時出場を決断した。

４月２３日のジャイアンツ戦以来となるリアル二刀流。その後、３試合は投手専念出場でしっかりとゲームを作っていた。ここまで開幕から７試合に先発し、すべてで６回以上、自責点３以下のクオリティースタートを達成。現在は規定投球回に届いていないが、防御率０・８２は圧巻の数字だ。

ロバーツ監督もあらかじめシーハンと大谷のローテ順を入れ替え、チームで初めて中４日で若手右腕をこの試合に投入。首位攻防３連戦を勝ち越すために準備を進めてきた。

ドジャースは激戦を制してパドレスとの首位攻防３連戦を１勝１敗のタイに戻した。大谷も初回、そして八回と２本の二塁打を放ち、五回の第３打席では冷静に二ゴロを放って三塁走者を生還させ１点差に迫るなど、大きく貢献していた。