アイロボからの発表です。

【映像】「今後の予定について」運営の報告

「【活動終了のお知らせ】

この度、2027年開催のラストライブをもちまして、アイロボの活動を終了させていただくこととなりました。

・活動終了の経緯について

今年に入り、運営者である私自身の体調に不調が現れ、日常生活にも支障をきたす状況となっております。

医師とも相談を重ねた結果、十分な治療が必要であるとの判断に至り、このような決断をさせていただきました。わたくしごとにより、応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

・今後の予定について

現在のスケジュール：予定通り実施いたします。

決定済みのイベント：体調管理を行いながら最後まで務めさせていただく予定です。

今後の新規イベント：現時点では未定とさせていただきます。

メンバーの今後の活動：各メンバーのSNSよりお知らせいたします。ラストライブにつきましては、詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます。

・お願い

本件に関するメンバーへのSNS上でのご質問・お問い合わせは、お控えいただけますと幸いです。今後のお知らせにつきましては、これまで通りエックスにてご案内いたします。

・最後に

突然のお知らせとなってしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。メンバーは常に最高のパフォーマンスを届け、輝き続けておりました。しかし、運営者である私の体調不良により、そのサポートを十分に果たせなくなってしまったことが、今回の決断の大きな理由です。

私自身の個人的な事情で、皆様にご心配やご迷惑をおかけすること、そしてメンバーに不安や負担をかけてしまうこと、本当に心苦しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。この活動終了という大変重い決断を報告することになり、本当に申し訳ありません。

メンバーの夢や未来を皆様と共に築き上げてきた中で、このような形で活動が中断してしまうこと、皆様への感謝とともに心よりお詫び申し上げます。

今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」

（『ABEMA NEWS』より）