２０２６年の東日本ブロック選抜選手選考会が９日、候補５０選手が参加し群馬県内で開催された。実戦で東北勢（東北中央、東北南）６選手が躍動し、春の全国を制した湘南の今任葵（３年）はアーチ２本でアピール。第２６回鶴岡一人記念大会（８月２０日開幕、静岡）の２０人を始め、今夏の世界大会へ最強メンバーを選ぶ。

東北勢同士の投げ合いから、白熱の選考会が幕を開けた。伊勢崎市のセブンナッツスタジアムで、４チームに分かれて行われた実戦。Ａチームの先発は宮城仙北の１８７センチ左腕・工藤陽翔、先にマウンドに上がったＢチームの白河・渡邉千真は２回を打者６人で片付ける完全投球でアピールだ。

工藤は初回先頭に安打を許し、バント処理ミスでピンチを招いたが、２者連続三振で無失点。「白河とは練習試合もして（渡邉への）意識はした」と工藤。２イニング目は３者連続三振。打者８人から５三振を奪って２回無失点とし、結果で譲らなかった。

投手陣の頑張りが、野手陣も刺激した。工藤と同じＡに入った宮城仙台東の高橋快知（はやと）は、第１打席で左翼フェンス直撃の２点適時二塁打を放つと、さらに２打席連続の右前打を重ねて３安打。「東北、すごかったですね。打撃はアピールできた」と笑顔を見せた。渡邉と同じ白河の朶（えだ）謙慎も、左打席からイチローばりの好打を見せて３安打。高橋の同僚、樋口駿が１回３者凡退に抑えれば、郡山の石井斗真も終盤に二塁打。みちのくの６人が持ち味を出し切った。

今季の東日本選抜を率いる星野孝明監督（北毛ボーイズ）は「全体的にレベルが高く、選ぶのに苦労しそう。機動力のある野球をしたい」と満足げだった。鶴岡一人記念大会はもちろん、世界少年野球大会（イタリア）、ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ（通称・ＮＯＭＯジャパン、米国）も選考。結果は後日発表だが、誰が選出されても最強メンバーとなるのは間違いなさそうだ。

◆湘南 今年の春季全国大会を制した湘南の顔、今任葵（あお）が、格の違いを見せつけた。誰も本塁打を放っていなかった選考会の終盤、自身のこの日２打席目は「とにかく強く振ろうと意識した」。右打席から放たれた打球は左翼後方にある防球ネットを直撃。推定１２０メートルを超えるであろう強烈な当たりに、非公開とはいえ球場内は静まり返った。直後に筑波の大型捕手、田代莉央にも本塁打が飛び出したが、後の打席で今任も負けじと一閃（せん）。打球は再びライナーで左翼へ消えた。

この日は投手としてマウンドに上がったほか、本来の遊撃手とは違う、二塁手も初体験。「いつもと違う景色だった」とユーティリティー性もしっかりアピールした。「いつも（一緒に）やらない人とやっていい経験ができた。今後の野球人生に生かしていきたい」と今任。東日本ブロック有数のプロスペクト（有望株）は、最高の結果を出しても最後まで冷静だった。

☆筑波・田代莉央捕手（左翼へ特大の本塁打を放ち）「気持ちよかった。低めにカーブが来ると思っていた」