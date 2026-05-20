推し名も自分名もチャームで表現！ アクリルLiL「MOJI MOJI(モジモジ)」

記事ポイント アルファベットチャームとビーズを紐に通して結ぶだけで、その場でオリジナルチャームが完成しますSTARTキット1,650円（税込）には紐・金具・チャーム5個・ビーズ5個がセットで入っています東京・渋谷の宮下パーク内「Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK」で先行販売が始まっています アルファベットチャームとビーズを紐に通して結ぶだけで、その場でオリジナルチャームが完成しますSTARTキット1,650円（税込）には紐・金具・チャーム5個・ビーズ5個がセットで入っています東京・渋谷の宮下パーク内「Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK」で先行販売が始まっています

カラフルなアルファベットチャームとビーズを自由に組み合わせ、その場でオリジナルチャームを作れる体験型アイテムが登場します。

アクリル雑貨ブランド・アクリルLiLから2026年5月13日（水）に発売された『MOJI MOJI(モジモジ)』は、紐にパーツを通して結ぶだけで完成するシンプルな作り方が特徴です。

子どもから大人まで手を伸ばしやすい設計で、推し活・日常使い・プレゼントなど幅広いシーンに対応します。

アクリルLiL「MOJI MOJI(モジモジ)」





ブランド：アクリルLiL（株式会社ティアライズ）発売日：2026年5月13日（水）販売価格：1,650円（税込）／STARTキット販売チャネル：全国の雑貨店（実店舗）先行販売：Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK（東京都渋谷区宮下パーク内）

『MOJI MOJI(モジモジ)』は、26文字のアルファベットをかたどったアクリルチャームとハート・丸のビーズを組み合わせてオリジナルアクセサリーを作る体験型キットです。

チャーム・金具・ビーズのカラーはいずれも完全ランダムで封入されており、箱を開けるまでどの色が入っているかはわかりません。

自分の名前や家族の名前、推しの名前、好きな言葉など、伝えたいメッセージをカラフルなパーツで形にできます。

完成したチャームは日常使いのアクセサリーとしても、大切な人への手作りプレゼントとしても活用できます。

STARTキットの内容と追加パーツ





STARTキット（1,650円・税込）には、15種のラインナップから選べる紐1本・丸型金具1個・アルファベットチャーム5個・ビーズ【ハート・丸】5個が入っています。

紐のみ種類を選べるのに対し、チャーム・金具・ビーズのカラーはすべて完全ランダムのため、開封時の色の組み合わせがひとつの楽しみになっています。

名前の文字数が多い場合やデコレーションを増やしたい場合は、アルファベットチャームを1個165円（税込）、ビーズ【ハート・丸】を5個110円（税込）で追加購入できます。

追加パーツを組み合わせることで、長い名前を綴ったりカラーのバリエーションを広げたりと、仕上がりに幅が出ます。

コンパクトな什器設計と先行販売





販売店向けのスターターキットは幅70×奥行65×高さ65cmのコンパクトサイズで、什器・パーツ・販促物がひとまとめになっています。

限られた売り場スペースにも設置しやすく、ポップアップコーナーや特設売り場への展開にも対応します。

東京都渋谷区宮下パーク内の「Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK」では一般発売に先行して取り扱いが始まっており、全国の雑貨店での実店舗販売が今後展開される予定です。

購入・取り扱いの詳細はアクリルLiLの公式サイトに掲載されます。





完成したチャームはバッグや鍵まわりに取り付けられるサイズ感で、普段使いのアクセサリーとしてそのまま活用できます。

パーツを選んで組み合わせる過程そのものがコンテンツになるため、友人と一緒に作る体験としても向いています。

STARTキット1,650円（税込）ひとつに紐・金具・チャーム・ビーズがセットされており、追加パーツは1個165円から購入できる拡張性が、繰り返し手にしたくなる理由のひとつとなっています。

名前・推し名・好きな言葉と、作るたびにテーマを変えられる点も『MOJI MOJI(モジモジ)』の魅力です。

アクリルLiL「MOJI MOJI(モジモジ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. アクリルLiLはどのようなブランドですか？

A. アクリルLiLはティアライズが運営するアクリル雑貨ブランドです。

アクリルアイテムの企画・製造・販売を行っており、『MOJI MOJI(モジモジ)』はそのラインナップのひとつとして展開されています。

Q. 追加パーツのカラーは事前に指定できますか？

A. 追加パーツのアルファベットチャームもビーズ【ハート・丸】も、カラーは完全ランダムで届くため、色の指定はできません。

どの色が入るかは届いてからのお楽しみとなっています。

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