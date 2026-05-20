

木星：オレンジ丸 金星：青丸 2026年5月19日午後8時ごろ KSB瀬戸内海放送岡山本社で撮影

写真は、5月19日午後8時ごろ、西の空を写したものです。三日月と、“宵の明星″と呼ばれる金星が接近し、さらに画面左上に木星が輝いています。写真では十分に伝わりませんが、肉眼で見るとしばらく眺めたくなるような華やかな夜空でした。

ライフパーク倉敷科学センター（岡山県倉敷市）によりますと、5月20日に木星が月に接近するということです。日没後、1時間～1時間半後に見るのがベストだということです。（気象条件により見られない場合があります）

2026年4月ごろから同年7月ごろ、金星（地球から見て最も明るい惑星）と木星（地球から見て2番目に明るい惑星）が接近します。このような状況はおおむね2年に1回の割合で起きるそうです。

5月19日・20日ごろは、さらに三日月が2つの惑星に割って入るおもしろい景色になり、ライフパーク倉敷は、プラネタリウムを行う際、この様子を「三つ巴」と紹介しているそうです。6月17日・18日ごろも月と金星と木星が近くなるということです。

なお、（月を除くと）金星と木星が最も接近するのは6月9日がピークだということです。地球から見ると角度2°差ほどの“ほぼ横に並ぶ”ということです。