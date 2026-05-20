獣医師共同開発、ビフィズス菌10億個配合！ コミフPETS「コミフPETS総合栄養食」

記事ポイント 株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から、愛犬用総合栄養食が登場おなかケア・皮膚・被毛ケア・シニアケアの3種類を展開し、獣医師との共同開発ヒューマングレード食材を使用し、100gのお試しサイズから購入できます 株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から、愛犬用総合栄養食が登場おなかケア・皮膚・被毛ケア・シニアケアの3種類を展開し、獣医師との共同開発ヒューマングレード食材を使用し、100gのお試しサイズから購入できます

愛犬のおやつ・ごはんを手がけるホットドッグが、ペット専用の新ブランド「コミフPETS」を立ち上げ、愛犬用総合栄養食を新発売します。

おなかケア・皮膚・被毛ケア・シニアケアという3つの健康目的に特化したラインナップで、獣医師との共同開発による安全性と嗜好性を兼ね備えた商品です。

コミフPETS「コミフPETS総合栄養食」





商品名：コミフPETS総合栄養食（牛肉＆豚レバー／鶏肉＆豚レバー／馬肉＆豚レバー）内容量：100g／1袋、240g／1袋の2タイプ価格：100g 495円（税込）、240g 990円（税込）賞味期限：製造より冷凍で1年（要冷凍）販売：公式オンラインショップにて先行販売中、2026年6月15日頃より全国のペットショップ・ホームセンター等でも販売予定

コミフPETSは、ホットドッグがこれまで展開してきたコミフ・コミフデリブランドとは切り離した、犬の健康に特化したペット専用ブランドです。

「おいしく、健康に。」をコンセプトに掲げ、その第一弾として総合栄養食が発売されます。

総合栄養食とは、ペットフードと水だけで指定された成長段階における健康を維持できる、栄養素的にバランスのとれた製品のことで、毎日の主食として給与することを目的としています。

開発を率いたのは「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであり、コミフ・コミフデリブランドの創業者のひとりでもある「Deco（今戸 秀子）」です。

獣医師との共同開発で生まれたこの総合栄養食は、成犬・高齢犬を対象としており、ヒューマングレードの食材を使用して国内の食品工場で製造されています。

素材は細かく刻まれており、犬が食べやすい形状に仕上がっています。

3種のフレーバーと健康ケア





牛肉・鶏肉・馬肉をそれぞれメインに使用した3フレーバーが揃い、いずれにも豚レバーが組み合わせられています。

各フレーバーが異なる健康ケアに特化しており、愛犬の状態や悩みに合わせて選べる設計になっています。

牛肉＆豚レバー（おなかケア）特化ケア：おなかケア特徴成分：ビフィズス菌10億個配合おすすめ対象：小食・食欲が低下した犬、高齢犬

ビフィズス菌を10億個配合したおなかケア特化のフレーバーです。

食欲が低下しがちな高齢犬にも対応した設計で、腸内環境のサポートを目的とした栄養設計となっています。

鶏肉＆豚レバー（皮膚・被毛ケア）特化ケア：皮膚・被毛ケア特徴成分：DHA・EPAなどオメガ3脂肪酸を含む栄養設計おすすめ対象：皮膚トラブルなどデリケートな肌の犬

DHA・EPAをはじめとするオメガ3脂肪酸を含む栄養設計で、皮膚や被毛のケアに配慮したフレーバーです。

皮膚トラブルを抱えるデリケートな犬に向けた処方となっています。

馬肉＆豚レバー（シニアケア）特化ケア：シニアケア特徴成分：高タンパク（当社比）おすすめ対象：ダイエット中・体重・体型管理が必要な犬

高タンパク（当社比）の栄養設計を採用したシニアケア特化のフレーバーです。

体重や体型を管理したい犬、ダイエット中の犬にも対応しており、シニア期の健康維持をサポートします。

サイズ展開と使い方





240gタイプは小分けパックになっており、使いたい分だけ取り出して解凍できる仕様です。

まとめ買いしながら鮮度を保ちやすく、毎日の給与量を管理しやすい設計となっています。

100gタイプはお試しサイズとして用意されており、初めてコミフPETSを試す際の入口としても活用できます。

毎日の主食としてはもちろん、いつものごはんへのトッピングとしても使えます。

開発者について





開発責任者の「Deco（今戸 秀子）」は、「犬のおやつ・ごはん研究家」という分野のパイオニアで、コミフ・コミフデリブランドの創業者のひとりです。

獣医師と連携しながら、嗜好性と安全性にこだわった総合栄養食を開発します。

獣医師監修のもと、ヒューマングレード食材・ビフィズス菌10億個・オメガ3脂肪酸・高タンパク処方という3つの異なる健康設計を1ブランドで実現したコミフPETS総合栄養食は、愛犬の年齢や体質に合わせて選べる主食として注目を集めています。

100g 495円（税込）のお試しサイズから試せるため、はじめての冷凍総合栄養食としても手が出しやすい価格帯に設定されています。

コミフPETS「コミフPETS総合栄養食」の紹介でした。

よくある質問

Q. コミフPETS総合栄養食はどこで購入できますか？

A. 現在は公式オンラインショップ（comif.shop）にて先行販売されています。

2026年6月15日頃より、全国のペットショップ・ホームセンター・スーパーマーケットなどの店頭でも販売が始まる予定です。

Q. 100gと240gの違いは何ですか？

A. 100gタイプはお試し向けの1袋サイズで、495円（税込）です。

240gタイプは使いたい分だけ解凍できる小分けパック仕様で、990円（税込）となっています。

どちらも要冷凍で、賞味期限は製造から1年です。

Q. 対象となる犬の年齢は決まっていますか？

A. 成犬・高齢犬用として設計された総合栄養食です。

フレーバーごとに対応する健康ニーズが異なり、シニアケアタイプは体重・体型管理が必要な犬にも対応しています。

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