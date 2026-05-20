醤油×平打ち麺、全国211店舗で980円！ らあめん花月嵐「喜多方ラーメン醤平食堂」

記事ポイント 日本三大ラーメンのひとつ・喜多方ラーメンが「らあめん花月嵐」に期間限定登場商品名「醤平食堂」は醤油スープの「醤」と平打ち麺の「平」から命名全国211店舗（うち海外28店舗）で980円（税込）から提供 日本三大ラーメンのひとつ・喜多方ラーメンが「らあめん花月嵐」に期間限定登場商品名「醤平食堂」は醤油スープの「醤」と平打ち麺の「平」から命名全国211店舗（うち海外28店舗）で980円（税込）から提供

日本三大ラーメンのひとつに数えられる喜多方ラーメンが、「らあめん花月嵐」に期間限定で登場しています。

2026年5月13日（水）より全国211店舗（うち海外28店舗）で販売が始まった新作は、博多豚骨・札幌味噌と並び称される喜多方の味を、花月嵐ならではの解釈で一杯に仕上げたものです。

らあめん花月嵐「喜多方ラーメン醤平食堂」





商品名：喜多方ラーメン醤平食堂価格：980円（税込）喜多方ラーメン醤平食堂 肉増し：1,240円（税込）販売店舗：全国211店舗（うち海外28店舗）販売期間：2026年5月13日（水）より期間限定

グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」が、これまでの喜多方ラーメンへの挑戦で積み重ねてきた経験をすべて注ぎ込んで完成させた一杯です。

醤油スープに平打ち縮れ麺、チャーシュー2枚・メンマ・ネギ・なるとが入り、会津の風景を想わせるビジュアルとともに提供されます。

「醤平」という名前に込められた意味





商品名の「醤平（しょうへい）」は、喜多方ラーメンを象徴する2つの要素から構成されています。

旨みの深い醤油スープを表す「醤」と、もちもちとした平打ちぢれ麺を表す「平」を組み合わせた名前で、この一杯の個性をそのまま言葉にしています。

あっさりとした口当たりの中に醤油の深いコクが宿るスープと、しっかりとした食感の平打ち麺が特徴で、喜多方ラーメンの王道をていねいに再現した仕上がりです。

肉増しバージョン（1,240円・税込）も用意されており、ボリュームを求める場面にも対応しています。

歴代のオリジナル喜多方ラーメンと名店コラボで磨いてきた花月嵐の技術が、この期間限定の一杯に集約されています。

「らあめん花月嵐」が全国211店舗で提供するこの一杯は、喜多方ラーメンの醤油の深みと平打ちぢれ麺の食感を980円（税込）で味わえる期間限定作品です。

日本三大ラーメンのひとつをチェーン店ならではのアクセスのよさで楽しめる機会となっています。

らあめん花月嵐「喜多方ラーメン醤平食堂」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「喜多方ラーメン醤平食堂」はいつまで販売されますか？

A. 期間限定での販売となっており、販売終了日は公式サイトに案内されます。

Q. 「醤平（しょうへい）」という名前の由来は何ですか？

A. 旨みの深い醤油スープを表す「醤」と、平打ちぢれ麺を表す「平」を組み合わせた名前です。

喜多方ラーメンを象徴する2つの要素をそのまま商品名に反映しています。

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