全国に「イオンシネマ」97劇場を運営するイオンエンターテイメントが、ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』の劇場公開を記念した特別上映を実施。

『トイ・ストーリー５』のスペシャル映画鑑賞マナー映像がイオンシネマ全劇場で上映されます。

今回、上映が予定されているマナー映像の一部が一足お先に公開されました☆

イオンシネマ ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』スペシャル映画鑑賞マナー映像上映

上映期間：2026年5月22日（金）より順次公開〜8月27日（木）予定

上映場所：イオンシネマ全劇場

もちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズ。

最新作となる『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日(金)より劇場公開されることを記念して、『トイ・ストーリー５』スペシャル映画鑑賞マナー映像をイオンシネマ全劇場で上映することが決定しました！

この映画鑑賞マナー映像は、「トイ・ストーリー」シリーズでおなじみの人気キャラクターたちが多数登場し、子どもから大人まで楽しめる、明るくユーモラスな内容に仕上げられています。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」に加え、初登場となる最先端タブレットの「リリーパッド」も登場。

さらにハイテクおもちゃの“テック・トリオ”の、白い体にカラフルな押しボタンがついたトイレ・トレーニング用のおもちゃの「スマーティー・パンツ」、ピンク色のデジカメのおもちゃの「スナッピー」、青色でカバの姿をしたデジタルマップおもちゃの「アトラス」も登場します。

マナー映像で“テック・トリオ”が登場する本編映像の一部が世界で初解禁。

映画館でのマナーを自然と学べるだけでなく、「トイ・ストーリー」ファンの方々の最新作への期待感を一層高める構成となっています。

映像は、「おもちゃの世界には秘密のルールがある。映画館のルールもチェックしよう」というナレーションから始まり、キャラクターたちが上映中のおしゃべりや光る機器の使用などマナー違反を実演しながら、座席マナーをわかりやすく案内。

作品の世界観を生かした演出と、コミカルなやり取りを通じて、楽しみながらルールを守る大切さを伝える、劇場でしか体験できない特別映像です。

「トイ・ストーリー」シリーズでおなじみの人気キャラクターたちが多数登場する、子どもから大人まで楽しめる、明るくユーモラスなマナー映像。

全国のイオンシネマにて2026年5月22日より順次上映が開始される、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』スペシャル映画鑑賞マナー映像の紹介でした☆

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※一部スクリーンでは、特別興行などにより上映がない場合があります

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