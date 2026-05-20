Makuake開始5分で完達、3383%超！ 佐藤貿易「チャンピオンマンゴー」

記事ポイント Makuakeでプロジェクト開始5分で目標達成、超早割は10分で完売、最終目標比3383%超の応援購入を獲得糖度16度以上・牛乳発酵肥料・一枝一果栽培という3つの特長を持つ台湾屏東県産アップルマンゴー伊勢丹百貨店・クイーンズ伊勢丹・成城石井・東急ストアなど主要小売店での販売が決定 Makuakeでプロジェクト開始5分で目標達成、超早割は10分で完売、最終目標比3383%超の応援購入を獲得糖度16度以上・牛乳発酵肥料・一枝一果栽培という3つの特長を持つ台湾屏東県産アップルマンゴー伊勢丹百貨店・クイーンズ伊勢丹・成城石井・東急ストアなど主要小売店での販売が決定

台湾屏東（ピントン）県で開催されるアップルマンゴー品評会において、その年の最高峰として選ばれた農家の果実だけが「チャンピオンマンゴー」の名を冠します。

クラウドファンディングサービス「Makuake」では、プロジェクト開始からわずか5分で目標金額を達成し、最終的に目標比3383%を超える応援購入を集めます。

台湾で生まれ育った代表・笹子秀憲が輸入販売する、本場台湾の品評会優勝マンゴーです。

佐藤貿易「チャンピオンマンゴー」





販売開始日：2026年5月1日商品ラインナップ：チャンピオンマンゴーギフト価格：8,500円から販売店舗：伊勢丹百貨店、クイーンズ伊勢丹、リブレ京成、成城石井、東急ストア等公式オンラインストア：no1mango.base.shop

台湾屏東県産のアップルマンゴーの中でも、品評会で最高評価を獲得した生産者の果実だけが「チャンピオンマンゴー」として出荷されます。

糖度は16度以上で、一般的な日本産マンゴーの糖度14〜15度を明確に上回る濃厚な甘さが特徴です。

収穫から最短5日で届く鮮度の高さも、支持を集める理由のひとつとなっています。

佐藤貿易は2024年設立で、代表・笹子秀憲が昨年の初上陸以来、全国各地の飲食店や小売店へ直接足を運ぶ営業活動を続けてきています。

その結果、伊勢丹百貨店・クイーンズ伊勢丹・リブレ京成・成城石井・東急ストアでの販売が決定しています。

品評会優勝を届ける代表・笹子秀憲の取り組み





笹子秀憲は台湾生まれの日本語・中国語バイリンガルで、5,934人の生産者の中から最優秀ベストテン生産者を選定するプロセスに携わってきています。

屏東県で開催されるアップルマンゴー品評会は、その年の最高峰を選ぶ権威ある品評会で、優勝農家の果実のみが「チャンピオンマンゴー」として日本に届きます。

昨年の初上陸以来、一軒一軒を直接訪問する地道な営業活動と、noteでの生産者への情熱の発信を続けてきた結果が、今回のMakuakeでの圧倒的な支持につながっています。

チャンピオンの称号を支える3つの栽培特長





一本の枝に一つの実だけを残す「一枝一果」の栽培法により、すべての栄養がその一玉に凝縮されます。

角切りにすると鮮やかなオレンジ色の果肉が現れ、果汁が豊かにあふれる断面が特徴的です。

土壌づくりには、現地の酪農家から仕入れた牛乳を発酵させた特製肥料を使用しています。

大地に深い栄養を与えることで、糖度だけでなくコクのある味わいを生み出しています。

一般的な日本産マンゴーの糖度14〜15度を上回る16度以上という数値は、こうした手間を惜しまない栽培哲学の証です。

Makuakeプロジェクトでは開始10分で超早割が完売し、最終的に目標比3383%を超える支持が集まります。

台湾屏東県の品評会で5,934人の生産者の中から選ばれた農家の果実は、8,500円からのギフトセットとして公式オンラインストア（no1mango.base.shop）で購入できるほか、伊勢丹百貨店や成城石井など国内の主要小売店でも手に入ります。

佐藤貿易「チャンピオンマンゴー」の紹介でした。

よくある質問

Q. チャンピオンマンゴーはどのように生産農家が選ばれていますか？

A. 台湾屏東県で開催されるアップルマンゴー品評会に参加した5,934人の生産者の中から、最優秀ベストテンに選ばれた農家の果実だけがチャンピオンマンゴーとして出荷されます。

代表の笹子秀憲が現地でこの選定プロセスに携わっています。

Q. チャンピオンマンゴーはどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストア（no1mango.base.shop）にてチャンピオンマンゴーギフトが8,500円から購入できます。

店舗では伊勢丹百貨店、クイーンズ伊勢丹、リブレ京成、成城石井、東急ストアでの取り扱いが決定しています。

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