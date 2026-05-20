静岡自社工場で小ロット試作対応！ ルネサンス「第36回西日本食品産業創造展'26」

記事ポイント 株式会社ルネサンスが静岡県内の自社工場でドライフルーツティーとお茶パックのOEM製造を展開小ロットでの試作・テスト生産から量産まで一貫した体制に対応2026年5月20日〜22日、マリンメッセ福岡の展示ブースでOEM試作品と商品設計事例を公開 株式会社ルネサンスが静岡県内の自社工場でドライフルーツティーとお茶パックのOEM製造を展開小ロットでの試作・テスト生産から量産まで一貫した体制に対応2026年5月20日〜22日、マリンメッセ福岡の展示ブースでOEM試作品と商品設計事例を公開

ドライフルーツティーとお茶パックのOEM製造を手がけるルネサンスが、2026年5月20日から22日にかけてマリンメッセ福岡で開催される「第36回西日本食品産業創造展’26」に出展します。

静岡県内に新設した自社工場を拠点に、企画・試作から量産までを一貫して対応する製造体制を展示会で公開します。

ルネサンス「第36回西日本食品産業創造展’26」





展示会名：第36回西日本食品産業創造展’26開催期間：2026年5月20日（水）〜5月22日（金）会場：マリンメッセ福岡（福岡市博多区）出展社：株式会社ルネサンス展示内容：ドライフルーツティー・お茶パックのOEM製造提案・試作品展示

ルネサンスは、健康志向・素材志向の高まりを背景に需要が拡大するフルーツティーやティーバッグ市場に向け、静岡県内の自社工場でOEM製造事業を展開しています。

ギフト・催事向けから観光・インバウンド向け、ホテルやカフェなどの業務用、プライベートブランド商品まで、幅広い用途への対応が可能な製造体制を整えています。

九州・西日本エリアの食品関連事業者が集まる第36回西日本食品産業創造展’26の会場ブースでは、OEM試作品、実際の商品設計事例、OEM導入までのスケジュール例が公開されます。

フルーツと茶葉のオリジナルブレンド開発をはじめ、ティーバッグ（ワンカップ仕様含む）の商品設計、小ロットでのテスト生産など、多角的な対応内容が展示で確認できます。

ドライフルーツティー・お茶パックのOEM対応内容

展示ブースでは、ドライフルーツティーのOEM製造、フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発、ティーバッグの商品設計、ギフト・業務用・プライベートブランド商品の設計という4つの柱でOEM対応内容が紹介されます。

小ロットでのテスト生産にも対応しており、構想段階からのプロジェクトも受け入れています。

「市場に投入できるか分からない」「まず試作だけ確認したい」という初期段階のケースを含め、製品の数量感や価格感の把握から商品化プロセスの全体像まで、展示会場で具体的に確認できます。

OEM導入までの流れが提示されるため、開発の着手点を整理する機会として活用できます。

静岡自社工場による製造体制の強み

ルネサンスの製造拠点は静岡県内の自社工場で、原料管理から製造までを一貫して自社内で行っています。

外部委託を経由しないことで、安定した品質管理と柔軟な対応スケジュールが実現されています。

フルーツと茶葉の組み合わせ、味・香り・見た目を含めた商品設計の相談に応じるレシピ開発体制も備えています。

小ロットでの試作・テスト生産に対応することで、市場投入までの期間を短縮できる点も特徴のひとつです。

用途に応じてギフト仕様・業務用仕様・プライベートブランド仕様のそれぞれに向けた設計が選択できます。

静岡県内の自社工場という製造基盤を持つルネサンスのOEM体制は、小ロット試作から商品設計の相談まで幅広く受け付けており、ドライフルーツティー・お茶パック市場への新規参入や既存ラインの拡充を検討する事業者にとって、具体的な選択肢を確認できる機会となっています。

第36回西日本食品産業創造展’26の会期は2026年5月20日から22日の3日間で、会場はマリンメッセ福岡（福岡市博多区）です。

ルネサンス「第36回西日本食品産業創造展’26」の紹介でした。

よくある質問

Q. ルネサンスのOEM製造はどの製品カテゴリに対応していますか？

A. ドライフルーツティーとお茶パック（ティーバッグ）のOEM製造に対応しています。

フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発、ギフト仕様・業務用仕様・プライベートブランド仕様の商品設計が提供されます。

Q. 展示会ブースで確認できる具体的な内容は何ですか？

A. マリンメッセ福岡の展示ブースでは、OEM試作品、実際の商品設計事例、OEM導入までのスケジュール例が公開されます。

詳細はルネサンスの公式サイトに掲載されます。

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