作家本人が出店、65,000点超が横浜に集結！ ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント 2日間合計で約3,200ブースが出店、65,000点以上の手づくり作品が横浜に集まるイベント作家本人がブースに立ち、制作ストーリーを直接聞きながら一点ものを選べる初心者でも40〜90分で完成できるワークショップを50種類開催 2日間合計で約3,200ブースが出店、65,000点以上の手づくり作品が横浜に集まるイベント作家本人がブースに立ち、制作ストーリーを直接聞きながら一点ものを選べる初心者でも40〜90分で完成できるワークショップを50種類開催

全国各地のハンドメイド作家が横浜に集まり、手づくり作品を展示・販売する大型イベントが2026年6月に開催されます。

アクセサリーから和菓子まで65,000点以上が揃う2日間で、今回で23回目の開催を迎えます。

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」





開催日：2026年6月20日(土)・6月21日(日) 11:00〜18:00（当日券は17:40まで販売）会場：パシフィコ横浜展示ホールB・C・D（神奈川県横浜市）出店ブース数：約3,200ブース（2日間合計・予定）入場料：当日券1,200円、前売券1,000円（小学生以下は無料）主催：ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会

ヨコハマハンドメイドマルシェ2026は、2026年6月20日(土)・6月21日(日)の2日間、パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dで開催されるハンドメイドイベントです。

アクセサリー・インテリア雑貨・ファッションから焼き菓子・和菓子・調味料まで多彩なジャンルにわたる65,000点以上の手づくり作品が展示・販売され、2日間合計で約3,200ブースが出店する予定です。

前回2025年6月の開催では2日間で約27,000人が来場しており、北海道から九州まで全国12都市で展開してきたハンドメイドマルシェが横浜に集結する今回は23回目の開催となります。

65,000点以上のハンドメイド作品とフードが揃うブース





前回開催の会場では、多くの来場者がブースを巡りながら一点ものの作品を手に取っています。





ハンドメイドブースには、otoneiron作の球形樹脂パーツにパール・クリスタルビーズを組み合わせたゴールドフックピアス6種、アトリエちゃぶだいによるクマ顔刺繍のキルティング素材を使ったソフトクリームコーン型巾着バッグ、BoLt&Nut.の手縫いステッチと真鍮スナップボタン付き本革二つ折り財布6色（グレー・ネイビー・ターコイズ・カーキ・ピンク・キャメル）など、作家ごとの個性が凝縮されたオリジナル作品が並びます。





フードブースでは、hueブランドのロゴ入りシールで個包装されたチョコマーブルパウンドケーキ・クッキー・ブラウニーなどの焼き菓子から、おはぎともなかとのピンク・白・緑の練り切り風菓子と栗・餡入り菓子が計8個並ぶ和菓子まで、手づくりの食品も多数出品されます。

作家本人と直接交流しながら選ぶ一点もの





作品を制作した作家本人がブースに立ち、素材選びや制作工程のストーリーを直接語ります。





パシフィコ横浜の大型展示ホール内には数百ものブースが整然と並び、前回開催では2日間で約27,000人が来場して会場全体が作家と来場者の交流の場となります。

制作者の言葉を直接聞きながら一点ものを選べる体験は、ハンドメイドマルシェならではの買い物の時間となっています。





各ブースの作家は、自ら制作した作品を手元に並べ、来場者との会話の中で一品一品の背景を伝えます。

初心者から参加できる50種類のワークショップ





ワークショップブースでは、作家本人が講師を務める体験教室が50種類開催されます。

所要時間は40分〜90分で、初心者でも1回のセッションで作品を完成させられるプログラム構成となっています。





クッキー風キーホルダー講座では、焼き菓子を模した質感のキーホルダーを樹脂素材で仕上げます。





ミニトルコランタン講座では、カラフルなガラス片を組み合わせた小型のランタンを制作します。





天然石とお花のフラワードーム講座では、天然石とドライフラワーを透明ドームの中に配置した飾りを制作します。

アクセサリー・インテリア雑貨・ミニチュア雑貨・アートと幅広いジャンルのプログラムが揃い、親子や友人同士でも参加できる構成となっています。

各ワークショップの内容と詳細は公式サイトの出店情報ページに掲載されています。

前売券1,000円・当日券1,200円（小学生以下は無料）で入場でき、65,000点以上の手づくり作品が並ぶ3,200ブースを自由に巡れます。

購入するだけでなく50種類のワークショップで作家から直接制作を教わる体験も加わり、買う・作る・交流するという3つの楽しみ方が2日間で揃います。

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 当日券と前売券の価格差はどのくらいですか？

A. 当日券は1,200円、前売券は1,000円で、差額は200円です。

小学生以下は入場無料となっています。

Q. 出店する全作家の情報はどこに掲載されていますか？

A. 出店する全作家の情報は公式サイト内「出店情報」ページに掲載されています。

Q. ワークショップの所要時間はどのくらいですか？

A. ワークショップの所要時間は講座によって異なり、40分〜90分の範囲で設定されています。

初心者でも1回のセッションで作品を完成させられる内容となっています。

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