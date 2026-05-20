ジブリ5作品の実車、名古屋に集結！ トヨタ博物館「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」

記事ポイント トヨタ博物館が2026年5月28日〜30日、名古屋・久屋大通公園の「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展スタジオジブリ作品ゆかりの車両5台を展示。『となりのトトロ』『魔女の宅急便』など名作に登場した実車1936年〜1957年製の希少なヘリテージカーが一堂に集まる トヨタ博物館が2026年5月28日〜30日、名古屋・久屋大通公園の「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展スタジオジブリ作品ゆかりの車両5台を展示。『となりのトトロ』『魔女の宅急便』など名作に登場した実車1936年〜1957年製の希少なヘリテージカーが一堂に集まる

名古屋を舞台に、世界の自動車文化を発信するイベントに、愛知のトヨタ博物館がスタジオジブリとのコラボレーションという特別な切り口で参加します。

映画のスクリーンを飛び出した実車が、久屋大通公園に並びます。

トヨタ博物館「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」





開催期間：2026年5月28日(木)〜30日(土)会場：久屋大通公園（名古屋市）主催：Coppa Centro Giappone2026実行委員会入場：公式サイトに掲載されます

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館（愛知県長久手市）が、2026年5月28日（木）から30日（土）まで名古屋市の久屋大通公園で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展します。

「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ」はイタリア語で「日本の中心の杯」を意味し、名古屋から自動車の歴史・文化的価値を世界に向けて発信するイベントです。

2022年秋に始まり、今回で5回目の開催を迎えます。

今回のトヨタ博物館の出展テーマは「Concorso d’eleganza with TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM CARS of STUDIO GHIBLI ー映画から街へー」。

トヨタ博物館の近隣施設であるジブリパークと連携し、スタジオジブリの映画に登場したゆかりの車両5台が展示されます。

トヨタ博物館にとって、このイベントへの出展は昨年に続き2回目となります。

展示車両5台の詳細

展示される5台はいずれも1936年から1957年の間に製造されたヴィンテージカーで、トヨタ博物館の所蔵車両を中心に構成されています。

劇中での登場シーンと実車を対比できる形で紹介されます。

ダイハツ オート三輪（1937年）製造年：1937年作品：『となりのトトロ』登場シーン：サツキがメイを探す場面

『となりのトトロ』でサツキがメイを探すシーンに登場するオート三輪の実車です。

戦前・戦後の日本における物流を支えた実用車で、荷台を備えた三輪の車体が当時の生活風景をそのまま伝えます。

フィアット500（トッポリーノ）（1936年）





製造年：1936年作品：『魔女の宅急便』登場：キキの父・オキノが使用する車

『魔女の宅急便』でキキの父・オキノが使用する車として登場します。

「トッポリーノ（小さいネズミ）」の愛称を持つ小型車で、丸みを帯びた愛らしいフォルムが特徴です。

戦前のイタリアを代表する大衆車として広く親しまれた1台です。

シトロエン 11B（1937年）





製造年：1937年作品：『魔女の宅急便』登場シーン：街中を走る場面

『魔女の宅急便』の街並みに登場する車として知られ、シトロエンを象徴するモデルのひとつです。

前輪駆動と流線形ボディという当時の技術水準を超えた革新的な設計が特徴で、ヨーロッパの街角を走る優美なシルエットが作品の世界観とよく馴染んでいます。

シトロエン 2CV（1953年）





製造年：1953年関連：宮粼駿監督の愛車として知られた車

宮粼駿監督の愛車として知られる1台で、簡素で合理的な設計思想によりフランスの国民車として長年愛されたモデルです。

キャンバス地のソフトトップと細いタイヤが印象的な外観で、小さな車体ながら独自の存在感を持ちます。

アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D（1956年）





製造年：1956年作品：『On Your Mark』登場：主人公たちが乗る黄色いオープンカー個人所蔵車両

スタジオジブリの短編作品『On Your Mark』で主人公たちが乗る黄色いオープンカーとして登場します。

なめらかに連続する曲線ボディが特徴のイタリア製スポーツカーで、今回は個人所蔵の車両が特別に展示されます。

1936年から1957年の間に製造された5台は、それぞれ異なる国・メーカーが生み出した個性を持ちながら、スタジオジブリ作品の世界観を構成する車両として共鳴しています。

トヨタ博物館の所蔵車両と個人所蔵の1台が名古屋の屋外公園に集まる機会は、このイベントならではの展示構成です。

トヨタ博物館「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」の開催期間と会場はどこですか？

A. 2026年5月28日（木）から30日（土）まで、名古屋市の久屋大通公園で開催されます。

主催はCoppa Centro Giappone2026実行委員会です。

Q. 今回展示される車両は何台で、どんな作品と関連していますか？

A. スタジオジブリ作品ゆかりの5台が展示されます。

『となりのトトロ』『魔女の宅急便』『On Your Mark』に登場した車両で、1936年から1957年に製造されたヴィンテージカーです。

宮粼駿監督の愛車として知られるシトロエン 2CVも含まれます。

Q. トヨタ博物館のこのイベントへの出展は今回が初めてですか？

A. 昨年に続き2回目の出展です。

コッパ・チェントロ・ジャッポーネ自体は2022年秋から始まり、今回で5回目の開催となります。

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