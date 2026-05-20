豆は20g、粗挽きで微粉除去。創業41年の店主が語る「コーヒーの面白さ」とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷の老舗喫茶店『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』です。

手間を惜しまぬ確かな技術を注ぐ至福の味わい

喫茶店巡りはコーヒーの魅力に出合う旅のようなものかもしれない。創業41年になるこの店もその奥深き世界を知る旅先のひとつだろう。

2羽の小鳥を意味する「ドゥ ワゾー」。ここは店主の宗さん夫妻が営む陽だまりのような店だ。けれど確かな技を注ぐ1杯を飲めばハッと驚かされるはず。

まず所作の美しさ。奥様手縫いのネルで丁寧にドリップする姿にはもう見惚れてしまう。生地は厚手で硬め、片面起毛。使い込んだものか新しめか、注文ごとに最適なネルを選ぶそう。

年代物のオールドビーンズなど種類は幅広いが、定番ブレンドは実にバランスのいい味。深くクリアな口当たりでほのかに甘い。

フルシティローストブレンド650円、自家製ケーキ600円〜

『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』（手前）フルシティローストブレンド 650円 （奥）自家製ケーキ 600円〜 やや苦みがあるフルシティは4種の豆を配合。1杯に使う量は通常より多めの20g

これは「豆はケチらず粗く挽け」という宗さんの信条の表れで、粗挽きは濃さを出しにくいため豆の量を多くして調整するとか。さらに微粉を取り除いて粒を揃える繊細な手間により雑味がなく何杯でも飲める理想の味を実現している。

週4回の焙煎は最も大事にする工程。火加減や煎り止めのタイミングなど「未だに何が正解かわからない」と笑うが、そんな難しさもまた、「コーヒーの面白さ｣だそうだ。

『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』店主 宗孝男さん

店主：宗孝男さん「何杯でも飲める雑味のない味を目指しています」

『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』

阿佐ヶ谷『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』

［店名］『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』

［住所］東京都杉並区阿佐谷北4-6-28

［電話］03-3338-8044

［営業時間］12時〜20時LO

［休日］木

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅北口から徒歩9分

写真／松田麻樹、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『カフェ ドゥ ワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』の「フルシティローストブレンド」がコレ！やや苦みがあるフルシティは4種の豆を配合（9枚）