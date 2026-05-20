KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、Google ストアと連携した「Google ストアコラボキャンペーン」を開始した。期間は6月29日までで、対象端末の購入期間は6月30日まで。

Google ストアで開催中の「サッカーキャンペーン」に合わせて実施されるもの。povo2.0ユーザーが期間中に指定のリンクを経由して「Google Pixel 10a」を購入すると、次回以降のGoogle ストアで使える「Google ストアポイント」5000円分が追加でプレゼントされる。

ポイント追加特典の適用条件は、povo2.0の契約時期によって異なる。5月19日までに契約中の既存ユーザーは、5月25日に「povo2.0 運営事務局」から登録メールアドレス宛に送付されるGoogleストアの対象リンクを経由して端末を購入する必要がある。5月20日以降に新規登録するユーザーは、6月30日までにキャンペーンコードを入力してpovo2.0に新規登録し、SIMの有効化を完了させた上で、原則すぐにメールで届く対象リンクを経由して端末を購入する必要がある。

Google ストア側のサッカーキャンペーン特典である1万円分のポイント付与と組み合わせることで、合計1万5000円分のストアポイントを獲得できる。ポイントの有効期限は付与から2年間。Google Pixel 8aやiPhone 12 miniなど対象端末の下取りも併用できる。

さらに、キャンペーン期間中にキャンペーンコードを入力してpovo2.0へ新規登録したユーザーには、追加特典としてデータ通信のプロモコードもプレゼントされる。特典内容は「1GB（3日間）」および「データ使い放題（3日間）」の2種類。このうち「1GB」はSIM有効化時に即時適用され、「データ使い放題」のプロモコードは後日、登録メールアドレス宛に送付される。