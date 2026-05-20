新大久保とミニストップ、どっちがお家から近い？韓国で大人気の「カムジャパン」風中華まんがミニストップに登場したので食べてみた🥔



韓国から上陸し、日本でも人気上昇中のじゃがいもパン「カムジャパン」。

まだまだ限られたお店でしか買えないと思っていたら……なんとミニストップで「じゃがいもまん（カムジャパン風）」なる商品を見つけちゃいましたっ!!

でもでも、カムジャパン「風」となっているのが気になるところ。一体どんな見た目や味なのかレポートしたいと思います〜！

【中華まんのスチーマーで発見！】

「カムジャパン」の「カムジャ」とは、韓国語で「じゃがいも」という意味だそう。その名の通り、じゃがいもそっくりの見た目をしていて、もちもちの生地の中にはほくほくのマッシュポテトが詰まっています。

それをモチーフにしたのが、ミニストップの「じゃがいもまん（カムジャパン風）」。お店では、レジ横にある中華まんを温めるスチーマーの中に入っていました。

提供のしかたも、専用の紙袋に包まれていて中華まんみたい。ただし、サイズは一般的なコンビニの中華まんよりも小ぶり。見た目はところどころにくぼみがあったり黒い点々がついていたりと、じゃがいもらしさが再現されています。

ちなみに、表面の黒い粒々は黒ごまだそうですので安心してくださいね！

【どんだけ伸びるのーっ!?】

それではいただいてみましょう！

アツアツの状態のじゃがいもまんを半分に割ろうとしたら……わわわ、めちゃくちゃ伸びるーーーっ!!!

もっちもち……というよりも「実はお餅なのか!?」ってぐらいびよーんと伸びます。

食べてみると、むにむにとした食感が楽しめて面白い！ 中のマッシュポテトとベーコンの組み合わせは、ほくほく感の中に適度なしょっぱさと濃厚な旨味が感じられて、ジャーマンポテトのような味わいです。

中身がしっかり詰まっていて、生地ももっちりしてるので、小ぶりながらも意外と満足度も高め。何より “もちホクッ” な食感が新しくて、これはクセになる……！

私は本場のカムジャパンはまだ食べたことがないため、どのぐらい再現度が高いかはわからないけど、これはこれでぜひまた味わいたいな、と思いました！

【話題の韓国グルメをコンビニで♪】

ミニストップの「じゃがいもまん（カムジャパン風）」は税込み203円。まだまだ身近でカムジャパンを食べられるお店は少ないかと思いますので、コンビニで手軽に楽しめるのはうれしいですね♪

韓国グルメやトレンドが好きな方は、ミニストップに行ったら忘れずチェックして。もちろん、韓国グルメに詳しくない方もぜひどうぞ。この新食感にはちょっと衝撃を受けるかと思いますよ〜！

参考リンク：ミニストップ、プレスリリース

撮影・執筆：鷺ノ宮やよい

Photo：(c)Pouch

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