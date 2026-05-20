ひらがなを並び替えて正しい単語を当てるアナグラムクイズ！ 今回は5文字のお題に挑戦です。制限時間は1分。あなたの語彙力と発想力で、隠された単語を導き出してみましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回のお題は5文字。制限時間は1分です。あなたの脳をフル回転させて、隠れた単語を見つけ出してみましょう。さあ、チャレンジ開始です！

問題：「じ る し み じ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

じ る し み じ

ヒント：最後の文字は「る」

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正解：しじみじる

正解は「しじみじる」でした。

▼解説
しじみ汁は、シジミ貝を使った味噌汁のこと。肝臓によいといわれ、特に二日酔いの朝にぴったりの一杯として親しまれている、日本の食卓に欠かせない定番メニューです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)