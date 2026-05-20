【クロスワードパズルクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ ヒントは「学問の分野」
仕事や家事の合間に、ふと頭が固まっていると感じることはありませんか？ そんな時こそ、言葉のパズルで脳のストレッチをしましょう。意外な言葉のつながりが見つかると、頭がすっきりしますよ。
・こ・□・か・□（横の言葉）
・り・□・い（縦の言葉）
ヒント：学問の特定の分野を思い浮かべてみましょう。
答えを見る
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▼解説
いしき（意識）
こしかけ（腰掛け）
りけい（理系）
完成したのは、はっきりとした自覚を指す「いしき」、簡易的な椅子や一時的な職を意味する「こしかけ」、そして科学的な学問分野の「りけい」でした。日常会話から少し専門的な分類まで、幅広いジャンルの言葉が組み合わさっていましたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・い・□・き（縦の言葉）
・こ・□・か・□（横の言葉）
・り・□・い（縦の言葉）
ヒント：学問の特定の分野を思い浮かべてみましょう。
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正解：「し」「け」正解は「し」と「け」でした。
いしき（意識）
こしかけ（腰掛け）
りけい（理系）
完成したのは、はっきりとした自覚を指す「いしき」、簡易的な椅子や一時的な職を意味する「こしかけ」、そして科学的な学問分野の「りけい」でした。日常会話から少し専門的な分類まで、幅広いジャンルの言葉が組み合わさっていましたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)