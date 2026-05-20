◇ナ・リーグ ドジャース5−4パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数2安打で4試合連続マルチ安打をマーク。チームも1点差ゲームをものにし、首位奪還に成功した。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、20日（同21日）の同戦で大谷が二刀流で出場することを明言した。

試合後、指揮官は20日（同21日）のパドレス戦で先発予定の大谷が打者として打席に立つのかと問われ「大谷は明日、打つ。そうだ」と明言。投打同時出場するとした。

大谷が二刀流で出場するのは、4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、登板4試合ぶりで今季4度目。登板時の打撃成績が低下していると指摘する声が多いが、払拭できるか大事な一戦となる。

大谷はこの日、初回の第1打席は相手先発でエンゼルス時代の同僚、キャニングから左翼線二塁打を放ち、チャンスメーク。フリーマンの先制2ランを呼び込んだ。3回の第2打席は四球を選んで出塁した。

2点を追う5回1死三塁の第3打席は二ゴロで三塁走者が生還し、打点を稼いだ。4−4の同点で迎えた8回は先頭で相手4番手・モレホンのスライダーを捉えて右翼に運ぶと、ヘルメットを脱ぎ捨てて激走。二塁打で好機を演出した。

チームが1点差をものにして勝利すると、敵地マウンドへ向かい、腕を振って投球動作をし、感触を確かめる恒例の儀式を行った。