アメリカのトランプ大統領がことし1月から3月にかけ3700件を超える証券取引を行っていたことが明らかになり、その妥当性に懸念の声があがっています。バンス副大統領は19日、「トランプ氏自身が株取引をしているのではない」と、問題はないとの認識を示しました。

アメリカ政府倫理局が14日に公表した資料によりますと、トランプ大統領はことし1月から3月にかけ、株式などの証券取引を3700件以上行っていたということです。中には半導体大手の「エヌビディア」やパソコンメーカーの「デル」、F35などの戦闘機の製造で知られる「ロッキード・マーチン」など、大統領の判断次第で株価に大きな影響を受ける大企業も含まれていました。

また、2月には回転寿司チェーン「くら寿司」のアメリカの子会社の株式を取得していました。金額はおよそ100万ドルから500万ドル、日本円でおよそ1億6000万円から8億円の間だということです。

こうした取引は違法ではないものの、AP通信は「根本的な裏切り行為だ」とする専門家のコメントを伝えています。

アメリカ バンス副大統領

「大統領が執務室のパソコンで株取引をしたりしない。ばかげている。大統領には資産を管理する独立したアドバイザーがいる」

バンス副大統領は19日、公表された取引はトランプ氏自身ではなく、外部の資産管理アドバイザーによるものだとして、問題はないとの認識を示しました。