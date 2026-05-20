タレントのハリー杉山（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。サッカーのプレミアリーグで大ファンのアーセナルが22年ぶりに優勝した喜びを動画でアップした。

プレミアリーグ2位につけていたマンチェスター・シティーが、19日（日本時間20日）にボーンマスと1−1で引き分け。2003〜04シーズン以来、22年ぶりのアーセナルのプレミアリーグ優勝が決まった。

アーセナルのユニホーム姿で登場したハリーは、日本語と英語を交えて「長かったね。泣きすぎて、ちょっと頭が痛いよ。うれしい、うれしい、グーナー（アーセナルファンの愛称）の皆さん。22年目に……苦しかったけど、この22年を振り返って。あの頃の挫折だったり、3シーズン連続で2位だったことを振り返って、今シーズンだってクビの皮1枚。苦しみを振り返るより、今は喜びを分かち合いましょう。うれしいです、おめでとう」と話した。

そして「いい時代が、これから始まりますよ。どんな顔で仕事に行けばいいんだ。朝から泣きすぎて」と笑った。

アーセナルファンは、4年前に亡くなった英国人の父親から。「おやじが4年前に亡くなって、明けの試合がチェルシー戦。4−2で勝って、救ってくれた。サッカーの力だよね。ハラハラドキドキの連続だったけど、あの試合でアーセナルが人生のどん底から救ってくれた。人生の力、宝物になる。苦しい時こそ、はい上がる力を与えてくれたアーセナル」と賛辞を送った。