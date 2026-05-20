MUSEが、約4年ぶり通算10作目となるニューアルバム『The Wow! Signal』を6月26日にリリース。あわせて、最新シングル「Cryogen」のMVが公開されている。

（関連：ドリカム、Bon Jovi、Muse……和楽器バンドを形作る“ハイブリッドな音楽”とは？）

本作は、日本盤CDにボーナストラック2曲を含む全12曲を収録。宇宙の神秘や実存的な希望、未知の何かとの接触の可能性を融合させた、MUSE的スペースオペラと呼ぶべき内容となっている。

アルバムタイトル『The Wow! Signal』は、1977年にいて座の方角から観測された72秒間の強力な電波バーストに由来する。その帯域幅と強度から地球外生命体による発信の可能性も示唆されたもので、印字データ上の『6EQUJ5』という文字列を発見した天文学者が丸く囲み、横に『WOW!』と書き込んだエピソードからこの名で知られるようになった。

アルバム発表に際しては、大気圏20マイル上空にタブレットを打ち上げて先行シングル「Be With You」のMVを地球へ送信するという、MUSEらしい演出も話題を呼んだ。「Be With You」はリリース初週に全世界で300万回のストリーミング再生を記録している。

4月24日にリリースされた第3弾シングル「Cryogen」は、疾走感のあるエレクトロニカと灼熱のスタジアムロックが渦巻き、終末的なSFの風景を描き出す、2000年代のMUSEを彷彿とさせる楽曲。ジリジリと鳴るイントロの後に螺旋状のギターが炸裂し、激しく打ち鳴らされるドラム、うねるようなベース、ドラマチックなボーカルが重なっていく。マシュー・ベラミーは、相手を木星の凍った衛星エウロパに、自分自身をその表面に散らばる小さな塵に見立てる男の姿を鮮烈に描き出している。

「Cryogen」の作詞作曲、プロデュースは、MUSEとそのライブメンバーでもあるダン・ランカスターが手がけ、追加プロダクションはアレックス・ヴォン・コフが担当している。

（文＝リアルサウンド編集部）