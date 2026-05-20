＜電車で抱っこマナー＞人や物を蹴られて困った…抱いている子どもの靴は脱がせるべき？
赤ちゃんや小さな子どもを連れて電車に乗るとき、周囲への配慮に悩んだ経験はありませんか？ とくに抱っこをしていると、子どもの足や荷物が周囲に当たらないか気になることもありますよね。今回紹介するのは、電車での出来事に疑問を感じたママの投稿です。
『電車で1歳くらいの子どもを抱っこしたママが目の前に立ったので席を譲った。そうしたら、「立っていた方がうるさくしないので大丈夫です」と断られて、そのまま私の前に立っていたのね。子どもの靴を脱がせないで抱っこしていたから、子どもが足をバタバタするたびに私のカバンとかコートにぶつかってきたの。電車で抱っこするときって普通は靴脱がせるよね？ 私の考えが古いのかな？』
問題は靴を脱がせるかではなく…？
まず見られたのは、「靴を脱がせるかどうかより、人に当たらない配慮が必要」という意見です。
『当たっているのに気づいて、当たらない場所に移動するのが普通でしょう。そのママが無神経』
『古い新しいの問題ではなく、人に当たらないように気をつけるのが常識』
電車のように人との距離が近い場所では、とくに配慮が求められると感じるママが少なくないようです。また、こんなコメントもありました。
『店の商品に当たりそうとか、座っている人の目線の高さに靴がくるとか、そういうときは脱がせていた。すぐ降りるなら脱がせないこともあるけれど、ドア側とか人に当たらない場所に立つようにしていたよ』
『抱っこで靴は脱がせないけれど、足が当たってくるのは靴を脱いでいてもイヤだわ』
たとえ靴を脱いでいたとしても、人に足が当たる行為そのものが気になるという声もありました。
状況によって靴を脱がせる
一方で、状況によって靴を脱がせるというママも少なくありません。
『私は脱がせていたけれど、人によるかも』
『人やものに当たりそうだと思ったときには脱がせる。電車で座るときはロングシートやボックスシートでは脱がせていた』
『電車が混んでいて人に当たりそうだったら脱がせる。靴が人のカバンやコートに当たっているのは論外』
周囲との距離や状況によって対応を変えるママもいるようです。さらに、席を譲られたときの気持ちについてこんなコメントもありました。
『抱っこして動いていた方が気が紛れて、子どもが騒がないっていうのはあるある。席を譲ってもらうと申し訳なくて断ることもある』
子どもがぐずらないように、あえて立っているママもいるようですね。
人や席にぶつかる心配がなければ、抱っこだけなら脱がせない
そもそも抱っこしているだけなら靴は脱がせないという意見もありました。
『座ったときに後ろを向いて窓の外を見るとか、座席に足が触れそうなときなら脱がすかもしれないけれど、抱っこだけなら脱がせたことはない』
靴を脱がせるタイミングはママによって違いがあり、明確なルールがあるわけではなさそうです。
靴カバーもあるよ！
なかには、靴カバーをつかっていたというママもいます。
『できる範囲でカバーをつけていた。人の靴が当たるってイヤだよね』
子どもの靴にかぶせる防水カバーを、外出時のマナー対策として活用しているママもいるようです。こうした声からは、「自分の子どもが周囲に迷惑をかけていないだろうか」と気にかけながら外出しているママたちの気づかいが垣間見えます。
最終的にはやはり配慮。同じような体験談も
投稿者さんのように、電車で子どもの靴が当たる場面を見たことがある体験談も寄せられました。
『電車で靴を脱がせずに子どもを座らせていたママがいた。足をばたつかせて隣のおじさんのコートに何度も当たっていたけれど、ママはスマホに夢中。おじさんは途中で席を立ってしまったけれど、ママは何食わぬ顔だった』
こうした出来事を見ると、やはり周囲への配慮が大切だと感じるママもいるようです。子どもは予想外に動くことがありますよね。子ども連れの外出には、周りの人の視線や状況を少し意識することが大切なのかもしれません。
小さな配慮が気持ちよい空間につながる
電車のなかで子どもの靴を脱がせるかどうかについては、ママによって考えが異なるようです。しかし共通していたのは、「周囲に当たらないように配慮することが大切」という点でした。公共交通機関では、多くの人が同じ空間を利用します。ほんの少しの気配りでも、周囲の感じ方は大きく変わるものです。子どもとの外出は大変なことも多いですが、互いに気持ちよく過ごせるような配慮を意識していきたいものですね。
編集・あいぼん イラスト・ごぼふく