シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が19日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。産後の仕事復帰について語った。

現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟の母親の加藤。三男出産の後の仕事復帰について、「去年の8月に生んで12月にライブ」と明かした。

MCのお笑いタレントの横澤夏子は「ライブ！？」とびっくり。タレントの藤本美貴は「4ヵ月後にはステージで歌ってる。ってことはその前にリハーサルもしないといけない。骨盤がガバガバだから、踏ん張れなくないですか？」と驚きを隠せなかった。加藤は「3人目の時はけっこう余裕な感じ」と平然と振り返った。

長男の出産の際は出産から3ヵ月後にツアーがあったという。「それがモチベーションになる。衣装とかもタイトなのを着るし、それに向かって準備していこうと思えるので、できる」と話した。

藤本が「準備はどんなことするんですか？産後」と聞くと、加藤は「生む前までが勝負なんです」ときっぱり。「生んでからだと大変。生む前まで土台作ってちゃんとジム行ったりして、妊婦でもできることをやる」と話した。