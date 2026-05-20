京都ハンナリーズが岡部雅大の退団を発表…今季は青森ワッツへ期限付移籍、平均7.5点得点を記録

京都ハンナリーズは5月20日、青森ワッツへ期限付移籍していた岡部雅大との契約が満了になり、退団することを発表した。岡部はすでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。

現在23歳の岡部は、184センチ77キロのシューティングガード。法政大学4年次の2024年7月に特別指定選手として京都へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は青森へ期限付移籍。14試合の先発を含む56試合に出場し、1試合平均7.5得点1.4リバウンド2.4アシスト1.0スティールを記録した。

岡部は公式HPで「今シーズンも熱いご声援、サポートをありがとうございました！ 京都を離れて1シーズン青森でプレーをし、同じステージでプレーをしたいという気持ちがより一層強くなりました。いつかまた皆様の前でプレーできるよう、これからも精進していきたいと思います。今後とも京都ハンナリーズへの熱いご声援をしていただきたいと思うと同時に、お時間があるときに、自分のことも応援していただけると嬉しいです！ 2シーズンありがとうございました！」とコメントした。

なお、京都は20日時点で伊佐勉ヘッドコーチ、澁田怜音、前田悟、川嶋勇人、渡辺竜之佑、ホール百音アレックス、西部秀馬、水野幹太との契約締結、小野龍猛、ラシードファラーズ、アイラ・ブラウン、ジョーダン・ヒース、古川孝敏との契約満了を発表している。