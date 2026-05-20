シーホース三河が須田侑太郎と西田公陽の契約継続を発表…契約最終年へ突入「みんなで優勝を」

5月20日、シーホース三河は、須田侑太郎、西田公陽と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。両選手とも複数年契約を締結しており、須田は3年契約の3年目、西田は2年契約の2年目に突入する。

34歳の須田は、190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東海大学付属第四高校（現東海大学付属札幌高校）、東海大学の出身で、2014－15シーズンにリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でトップリーグデビューを果たした。2016年のBリーグ開幕後は琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京、名古屋ダイヤモンドドルフィンズでもプレーし、2024－25シーズンから三河に加入した。

移籍2年目だった今シーズンは、主にスターターとしてB1リーグ戦56試合に出場し、1試合平均16分02秒のプレータイムで5.2得点、1.8リバウンド、0.9アシスト、3ポイント成功率36.6パーセントを記録。チームキャプテンも務め、三河のチャンピオンシップ進出に貢献した。

24歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。福岡大学附属大濠高校から東海大学へ進学し、2023－24シーズンに三河の特別指定選手としてBリーグ初出場を果たした。

プロ2年目だった今シーズンは、後半戦に出場機会を求めてB2熊本ヴォルターズへ期限付移籍。三河ではB1リーグ戦27試合に出場し、1試合平均4分19秒のプレータイムで0.5得点を記録した。熊本加入後は左肩関節脱臼のアクシデントもありながら、B2リーグ戦13試合に出場し、平均18分10秒のプレータイムで4.8得点、1.9リバウンド、1.2スティールをマーク。なお、西田の期限付移籍期間は今年6月末までとなっており、来シーズンどこでプレーするかは発表されていない。

今回の契約発表に際し、両選手が寄せたコメントは以下のとおり。

◆■コメント全文

▼須田侑太郎



「来シーズンも、シーホース三河でプレーさせていただけることに感謝しています。この2年間で感じた想いや経験を無駄にせず、全てをチームの力に変えていきます。変化を恐れず、日々切磋琢磨しながら、みんなで優勝を分かち合えるように全力で戦い抜きます。来シーズンも熱いご青援をよろしくお願いします！」

▼西田公陽



「今シーズンもたくさんのご青援ありがとうございました。今季は、熊本に期限付き移籍という大きな決断をしましたが、どこでプレイをしても、駆けつけて応援してくださったファン、ブースターの皆さんにはとても感謝しています。1シーズン60試合を怪我なく出続けることの難しさ、2つのチームカルチャーを経験すること、そしてB1、B2の2つのカテゴリーのプレーオフを肌で感じることができ、来シーズンの自分の成長につながるものをたくさん学びました。まずは、このオフでしっかり怪我を治し、さらにレベルアップした姿をお見せできるよう準備していきます！」











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