開催：2026.5.20

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 6 - 14 [アスレチックス]

MLBの試合が20日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。

3回表、2番 ニック・カーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-1 ATH、3番 コルビー・トーマス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 LAA 0-3 ATH、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-4 ATH、6番 ザカリー・ゲロフ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-6 ATH

3回裏、2番 マイク・トラウト 4球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-6 ATH

4回裏、2番 マイク・トラウト カウント3-2から押し出しの四球でエンゼルス得点 LAA 2-6 ATH、3番 ボーン・グリッソム 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-6 ATH

6回表、2番 ニック・カーツ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 4-8 ATH

7回表、6番 ザカリー・ゲロフ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 LAA 4-9 ATH

8回表、2番 ニック・カーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 LAA 4-11 ATH、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 LAA 4-13 ATH

8回裏、9番 ジョシュア・ロー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 6-13 ATH

9回表、9番 ダレル・ハネズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 6-14 ATH

試合は6対14でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジャスティン・スターナーで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで1勝5敗0S。

ここまでエンゼルスは17勝32敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは24勝24敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:32 更新