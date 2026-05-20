開催：2026.5.20

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 1 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

1回裏、5番 パトリック・ウィズダム 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 1-0 CWS

9回表、5番 チェース・マイドロス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SEA 1-1 CWS、6番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってファーストへのタイムリーヒットでWソックス得点 SEA 1-2 CWS

試合は1対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのブライアン・ハドソンで、ここまで2勝1敗2S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで1勝5敗0S。Wソックスのテーラーにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.240となっている。

ここまでマリナーズは23勝27敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方Wソックスは25勝23敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:34 更新