水も油も不要!?　話題の韓国グルメ「bibigo」の新作が優秀すぎた。注目の3商品を実食レビュー

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

最近ますます人気が高まっている韓国グルメ。手軽に本格韓国料理を楽しめる「bibigo（ビビゴ）」シリーズをスーパーで見かける機会も増えましたよね！

そんなbibigoから、この春夏に向けて新商品・リニューアル商品全13品が登場！ 今回はその中から、特に気になった3商品を実際に食べてみたのでレポートします♪

■水も油も不要!? 「bibigo マンドゥ餃子」が想像以上に本格派

まず驚いたのが、新商品の「bibigo マンドゥ餃子」。 なんとこれ、水も油も使わずに調理できるんです！

冷凍のままフライパンに並べて、中火で焼き目がつくまで加熱するだけ。実際に作ってみると、本当にこれだけで完成してびっくり……！

餃子を作る時、油を敷いたり水を入れたり地味に後片付けも大変だったりするので、この手軽さはかなり嬉しいポイントでした◎

しかも味が本格的！ 5種の野菜と豚肉を使った餡がぎっしり詰まっていて、ひと口食べると肉汁がじゅわ〜っと広がります。

皮ももっちりしていて、お店で食べるような満足感。1個30gの“ごちそうサイズ”なので、食べ応えがしっかりあるのもよかったです！

■電子レンジで本格キンパ！ 「bibigo キンパシリーズ」

続いていただいたのは、「bibigo キンパシリーズ」。

今回は「ひとくちでおいしい6種具材のキンパ」と「旨辛コチュジャンのビビンバキンパ」の2種類を試してみました！

こちらは電子レンジで温めるだけでOK。忙しい日でも、あっという間に本格キンパが楽しめるのが魅力です。

実際に食べてみると、いわゆる“冷凍食品感”がかなり少なくてびっくり！ ナムルの味付けも本格的で、まるで手作りみたいなおいしさでした。

特に「6種具材のキンパ」は、具材ひとつひとつの食感が楽しい！ 食欲をそそる味付けで、ついつい“あと1個……”と手が止まらなくなるやみつき感がありました。

さらに便利だなと思ったのが、半分にカットできるトレー仕様。「少しだけ食べたい！」という時にもぴったりで、小腹が空いた時のおやつ感覚でも楽しめそうです♪

■ごはんが止まらない……！ 「bibigo 旨辛贅沢キムチ」

最後に紹介するのは、2種類の新作キムチのうち「bibigo 旨辛贅沢キムチ」。

こちらは、海鮮の旨みがしっかり効いた、コク深い味わいが特徴のキムチ。食べた瞬間、ピリッとした辛さのあとに旨みがぐっと広がって、かなり本格派でした！

白菜のシャキシャキ感もよく、ごはんとの相性も抜群◎ そのままご飯のおかずとしてはもちろん、チャーハンや鍋、キムチ炒めなど、いろんなアレンジにも使いやすそうだなと感じました♪

■韓国料理の本格的なおいしさを手軽に楽しんでみては

いかがでしたか？

今回bibigoの商品をいろいろ試してみて感じたのは、簡単なのに、本格感がちゃんとあるということ。

忙しい日はどうしても料理をラクしたくなるけれど、味は妥協したくない……。そんな時に、冷凍庫や冷蔵庫にあるとかなり助かりそうだなと思いました◎

韓国グルメ好きの方はもちろん、「普段あまり韓国料理を作らない」という方でも取り入れやすいラインアップなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

■商品概要

「bibigo マンドゥ餃子」

内容量：270g

「bibigo ひとくちでおいしい6種具材のキンパ」

内容量：250g

「bibigo 旨辛コチュジャンのビビンバキンパ」

内容量：250g

「bibigo 旨辛贅沢キムチ」

内容量：180g

※全てオープン価格

(寺田紗恵)