20日14時現在の日経平均株価は前日比1034.27円（-1.71％）安の5万9516.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は144、値下がりは1403、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は277.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が149.84円、フジクラ <5803>が77.03円、ファナック <6954>が57.49円、信越化 <4063>が38.05円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を66.78円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が56.72円、キオクシア <285A>が34.02円、大塚ＨＤ <4578>が10.06円、良品計画 <7453>が8.98円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇はその他金融の1業種のみ。値下がり1位は建設で、以下、非鉄金属、機械、卸売、ガラス・土石、電気機器と並ぶ。



※14時0分4秒時点



株探ニュース