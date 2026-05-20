「マリナーズ１−２ホワイトソックス」（１９日、シアトル）

ホワイトソックスが土壇場で逆転に成功し、再び貯金を「２」に戻した。村上宗隆内野手が九回先頭で選んだ四球から好機を広げ、試合をひっくり返した。

１点を追う九回だった。先頭の村上がＡＢＳチャレンジを味方につけ、しっかりと四球を選んだ。直後に代走が送られた中、バルガスが右胸に死球を受けて好機を拡大した。

１死後、マイドロスとベニンテンディが連続タイムリーを放って逆転に成功。村上はベンチで雄たけびをあげた。序盤はマリナーズの先発・ミラーに封じ込まれ、八回までわずか２安打だったホワイトソックス。土壇場で一気に打線が目覚めた。村上は四回の第２打席でも四球を選び、直前まで１０人連続アウトを奪っていたミラーから初めて出塁していた。

先発のケイは初回に失点し、球数がかさんだものの六回途中１失点で試合を作った。リリーフ陣も反撃を呼ぶ好投でチーム一丸となった逆転勝利だ。

前日のゲームで連勝は止まったが、再び貯金を今季最多タイの「２」に戻したホワイトソックス。首位・ガーディアンズと２ゲーム差に踏みとどまった。