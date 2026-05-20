「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースが九回に勝ち越しの１点を奪った。パドレスの絶対守護神・ミラーを攻略した。

１死からマンシーが四球を選んで出塁した。ここでロバーツ監督が代走・コールを告げた。カウント１ボールからの２球目、コールがスタートを切ったが、ミラーがプレートを外して一、二塁間に挟まれたかに思われた。

しかしミラーが一塁へ悪送球。一気に１死三塁と好機が広がった。ここでパヘズが懸命にファウルで粘った。９球目、高めのフォシームを右翼へ打ち上げた。コールが三塁からスタートを切り、間一髪でセーフ。パドレスベンチがチャレンジを申請したが、判定は覆らなかった。

ベンチでは大谷翔平らナインが絶叫。勝ち越しの１点に敵地は騒然となった。ここまでミラーは２１試合に登板し１勝０敗、１５セーブ。２２回１／３で防御率０・８１、４５奪三振をマークしていた。

九回をクラインが３人で締めてドジャースが首位を奪回。ミラーに初黒星をつける劇的な１勝になった。