¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ì¶É¡ª¾¡Ëô·ò»ÖÁª¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤à¶Ã¤¤ÎÁªÂòá
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£µ·î£±£´ÆüÂè£²»î¹ç¡¡Åì£³¶É£±ËÜ¾ì¡áº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡Ê³Ê¡Ë¡¢ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÍë¡Ë¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÉ÷¡Ë¡¢Åì¾ë¤ê¤ª¡Ê£Â¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡££Í¥ê¡¼¥°£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£Å£ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë´°Á´Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²°¡¼ùÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢±Ê°æ¹§ÅµÁª¼ê¡¢ÆâÀî¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÌöÆ°¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¾¡ËôÁª¼ê¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Àï¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤ÎÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï£²°Ì¤Î£Â£Å£Á£Ó£Ô¤Ë£³£·¡¦£°¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡ËôÁª¼ê¤Ï½Ð¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç£´£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤ÆÏ¢Áñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶É¡¢Ã¼Ç×¤¬Â¿¤á¤ÎÇÛÇ×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¿¤ä»°¿§¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡££´½äÌÜ¤Ë¤Ï¥É¥é¤ÎÆî¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢£µ½äÌÜ¤Ë¥Ú¥ó£³º÷¥Á¡¼¤ÇÈ¯¿Ê¡£¤³¤³¤Ç¥«¥ó£¸º÷¡¢¥«¥ó£²Åû¡¢¥Ú¥ó£³èß¤È¥¿¡¼¥ÄÁªÂò¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¶Ã¤¤Î¥Ú¥ó£³èß³°¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ó£²Åû¡¢¥Ú¥ó£³èß¤¬Ëä¤Þ¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¿»°¿§¥É¥é¥É¥é¤ÎËþ´Ó£±Ëü£²£°£°£°ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥ó£¸º÷¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Î¤«¤Ë¥Ú¥ó£³èß¤è¤ê¥«¥ó£¸º÷¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡££³¤è¤ê¤Ï£¸¤ÎÊý¤¬ÂÔ¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÏÀè¤Ë£¶º÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë£¹º÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æèß»Ò¤Î²¼¤ÏÁ´¤¯¾ì¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥ó£³º÷¤ò¥Á¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç£²¤È¤«£³¤ÎÇ×¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥«¥ó£¸º÷¤Ç¥¢¥¬¤ì¤Ð£µ£¸£°£°ÅÀ¤Ç¡¢¥Ú¥ó£³èß¤Ê¤é¤ÐËþ´Ó¤ÈÂÇÅÀ¤ÏÇÜ¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ì¤ÇËþ´Ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤òÆ¨¤½¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÂç»ö·ï¤Ç¤¹¡£Ä¾Á°¤Ë£´£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤ò¥Ä¥â¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¾¡ËôÁª¼ê¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢Ëþ´Ó¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¥É¥éÆî¤â¥Ý¥ó¤»¤º¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë£¸º÷¤ò°ú¤¤¤Æ¥«¥ó£²Åû¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÇÆî¤ò¥¢¥ó¥³¤Ë¤·¤Æ¡¢£±ÅûÃ±µ³¤ËÂÔ¤Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÅö»þÁí¹ç£²°Ì¤Î£Â£Å£Á£Ó£Ô¤ÎÅì¾ëÁª¼ê¤«¤é¤ÎËþ´ÓÄ¾·â¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ËôÁª¼ê¤ÎºÇ½ª¼ê½Ð¤·¤Ï£³Åû¤Ç¡¢£±Åû¤¬´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅì¾ëÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆî¤òÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎËþ´Ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ì¶É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¾¡ËôÁª¼ê¤¬ÂçË½¤ì¡£¤½¤ì¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»â»ÒÊ³¿×¤ÎÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£