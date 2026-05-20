マグネットバックルで片手装着、生後14日から！ Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」

記事ポイント 2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポで販売開始、税込34,100円ヒップオンシートとマグネットバックルで片手装着が可能な設計を採用日本製メッシュ生地TECMATELIA（テクマテリア）使用、UPF50+のUVカット機能付き 2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポで販売開始、税込34,100円ヒップオンシートとマグネットバックルで片手装着が可能な設計を採用日本製メッシュ生地TECMATELIA（テクマテリア）使用、UPF50+のUVカット機能付き

日本で最も長い歴史を持つ抱っこひもメーカー、LUCKY industries（ラッキーインダストリーズ）のベビー用品ブランドPittoresk（ピトレスク）が、新作の抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」を2026年5月29日（金）から販売します。

全国のアカチャンホンポをはじめ、アカチャンホンポオンラインショップやLUCKY BABY STORE JIYUGAOKAなど複数の販売チャネルで取り扱いが始まります。

生後14日（体重3.2kg以上）から36ヵ月（体重15kg）まで対応した日本製の抱っこひもです。

Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」





対象月齢：生後14日（体重3.2kg以上／身長51cm以上）〜36ヵ月（体重15kg）仕様：対面抱っこ・おんぶ・前向き抱っこ・チェアベルトの4スタイルカラー：ベージュ・グレージュ・ミスティブルー・ダークグレー価格：税込34,100円発売日：2026年5月29日（金）販売場所：アカチャンホンポ全国各店舗、アカチャンホンポオンラインショップ、LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA、ラッキーベイビーストア、ラッキーベイビーストア 楽天市場店

1934年に岐阜で創業したLUCKY industriesは、日本で最も長い歴史を持つ抱っこひもメーカーであり、JCCS（日本抱っこひも安全協議会）の代表幹事企業でもあります。

同社のベビー用品ブランドPittoresk（ピトレスク）が手がける「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、使いやすさと快適性を追求した日本製の抱っこひもで、対面抱っこ・おんぶ・前向き抱っこ・チェアベルトの4スタイルに対応しています。

生後14日（体重3.2kg以上・身長51cm以上）から36ヵ月（体重15kg）という幅広い月齢をカバーし、ベージュ・グレージュ・ミスティブルー・ダークグレーの4色から選べます。

価格は税込34,100円です。

はじめてでも扱いやすい装着構造





「ヒップオンシート」が赤ちゃんを安定した位置でしっかりと支え、「マグネットバックル」が片手でもスムーズに留められる構造を採用しています。

装着の手順がシンプルにまとめられており、抱っこひもを初めて使う親御さんでも迷いなく取り付けられる設計です。

両手が空かない状況でも締め直しや調整がしやすく、外出先でも扱いやすい仕様になっています。

新生児の頭を支えるやさしい抱き心地





しなやかな生地が新生児の頭を包み込みながらしっかりと支える構造を備えています。

生後14日という早い段階から対応しており、首すわり前の赤ちゃんの体型に合わせたサポートが得られます。

体重3.2kg以上から使用できるため、退院直後から活躍する場面があります。

オリジナル開発の日本製メッシュ生地





抱っこひも専用にオリジナル開発された日本製メッシュ生地「TECMATELIA（テクマテリア）」を採用しています。

クッション性と耐久性に優れた素材で、長時間の抱っこでも型崩れしにくい仕様です。





汗をすばやく吸収し通気性に優れたTECMATELIA（テクマテリア）は、UVカット機能（UPF50+）も搭載しています。

夏場の屋外使用や日差しが強い季節でも、ムレや紫外線による肌への負担を軽減する仕様です。

4色のカラーバリエーション





グレージュ





ミスティブルー





ダークグレー





ベージュ系のダブルラッセルメッシュ素材のパネルに肩ベルト・腰ベルト・バックル・ポケットを組み合わせた構造で、ベージュ・グレージュ・ミスティブルー・ダークグレーの4色を展開します。

落ち着いたトーンのカラーラインナップで、日常のコーディネートに合わせやすい仕上がりです。

JCCS（日本抱っこひも安全協議会）の代表幹事企業であるLUCKY industriesが開発した「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、専用開発のTECMATELIA（テクマテリア）メッシュ生地にUPF50+のUVカット機能を備え、生後14日から36ヵ月まで4スタイルで使える点が特徴です。

2026年5月29日（金）の発売より、全国のアカチャンホンポおよびオンラインショップで入手できます。

Pittoresk「BABY CARRIER ON Pittoresk」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」はどこで購入できますか？

A. アカチャンホンポ全国各店舗およびアカチャンホンポオンラインショップのほか、LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA、ラッキーベイビーストア、ラッキーベイビーストア 楽天市場店で取り扱われます。

Q. 抱っこひもの使用対象月齢と体重の上限は何ですか？

A. 生後14日（体重3.2kg以上・身長51cm以上）から36ヵ月（体重15kg）まで対応しています。

Q. TECMATELIA（テクマテリア）はどのような生地ですか？

A. 「BABY CARRIER ON Pittoresk」専用にオリジナル開発された日本製メッシュ生地です。

クッション性と耐久性に優れ、UVカット機能（UPF50+）と吸汗・通気性を兼ね備えています。

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