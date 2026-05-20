N響創立100周年メンバーと全国13都市を巡る！ 清塚信也「カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」

記事ポイント 清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーが2026年秋に開催されますクラシックの名曲から映画・ドラマのサウンドトラック、清塚信也のオリジナル曲まで多彩なプログラムが届けられます東京公演は2026年10月25日（日）、Bunkamuraオーチャードホールで開催されます 清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーが2026年秋に開催されますクラシックの名曲から映画・ドラマのサウンドトラック、清塚信也のオリジナル曲まで多彩なプログラムが届けられます東京公演は2026年10月25日（日）、Bunkamuraオーチャードホールで開催されます

ピアニスト・清塚信也とNHK交響楽団メンバーによるコンサートツアー「清塚信也 with NHK交響楽団メンバー 〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」が、2026年9月19日から11月15日にかけて全国13都市での開催を発表します。

クラシックの名曲から映画・ドラマのサウンドトラック、清塚信也のオリジナル曲まで、ジャンルを超えた多彩なプログラムが用意されています。

2026年に創立100周年を迎えるNHK交響楽団メンバーとのアンサンブルが、全国各地のホールで届けられます。

清塚信也「カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」





ツアー名：清塚信也 with NHK交響楽団メンバー 〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026公演期間：2026年9月19日（土）〜11月15日（日）公演数：全国13公演出演：清塚信也（ピアノ/ナビゲーター）、NHK交響楽団メンバー（室内合奏）チケット一般発売：2026年6月11日（木）10時〜入場制限：未就学児入場不可

清塚信也のピアノとNHK交響楽団メンバーのストリングスが一体となったアンサンブルが、このツアーの核です。

清塚信也が学生時代にともに研鑽を積んだ音楽家がNHK交響楽団に多く在籍しており、高い演奏技術に加えて旧知の仲ならではの一体感あるサウンドが生まれています。

コンサートは清塚信也による軽快なトークを交えた構成で、NHK交響楽団メンバーもトークに参加します。

クラシック音楽が初めての方から本格的な愛好者まで幅広く楽しめる編成で、13都市を巡る全国ツアーとして届けられます。

ツアーの見どころ





2025年の東京公演でも実現したピアノと弦楽アンサンブルの編成が、2026年ツアーにも引き継がれます。

プログラムはクラシックの名曲から話題のドラマのサウンドトラック、そして清塚信也のオリジナル曲まで多彩なジャンルで構成され、注目の曲目の詳細は後日発表される予定です。

ツアーの特徴のひとつが、演奏とトークが一体となった構成です。

清塚信也によるトークにNHK交響楽団メンバーも加わり、音楽で感動しトークで笑う、ほかのコンサートとは異なる時間が届けられます。

出演者プロフィール

清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる室内合奏団の2組がステージに立ちます。

それぞれが国内トップクラスの演奏実績を持つ実力派で、今回のツアーで初めて出会う組み合わせではなく、これまでの共演実績から積み上げてきたアンサンブルが特徴です。

清塚信也





5歳よりクラシックピアノの英才教育を受け、中村紘子、加藤伸佳、セルゲイ・ドレンスキーに師事した清塚信也は、桐朋女子高等学校音楽科（共学）を首席で卒業し、国内外のコンクールで数々の賞を受賞しています。

人気ドラマ「のだめカンタービレ」での吹き替え演奏で広く知られるほか、2013年に映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役として俳優デビュー、2015年TBS系金曜ドラマ『コウノドリ』（主演：綾野剛）ではピアノテーマおよび監修を手掛けるほか役者としても出演しています。

2019年8月16日には邦人男性クラシック・ピアニストとして史上初となる日本武道館での単独公演を開催し、現在は年間100本以上の演奏活動を展開しています。

Eテレ「クラシックTV」ではMCと番組監修を務めており、現在進行中の47都道府県ツアー2025-2026と並行して2026年の全国ツアーに臨みます。

NHK交響楽団メンバーによる室内合奏団





2026年に創立100周年を迎えるNHK交響楽団は、楽員による室内楽活動も活発で、室内オーケストラとして質・人気ともにトップクラスの水準を誇ります。

スタニスラフ・ブーニン、シャルル・リシャール＝アムラン、コルネリア・ヘルマンをはじめとする著名な演奏家との共演実績を持ち、その緻密なアンサンブルと華やかな音色は「室内楽の最高峰」として日本各地で高い評価を得ています。

東京公演・全国ツアースケジュール





東京公演は2026年10月25日（日）にBunkamuraオーチャードホールで開催されます。

開場は14時、開演は15時で、出演は清塚信也（ピアノ/ナビゲーター）とNHK交響楽団メンバー（室内合奏）です。

クラシックの名曲から話題のドラマのサウンドトラックまで幅広いジャンルの音楽がトークとともに届けられ、注目の曲目は後日発表されます。

企画・制作は日本アーティスト、協力はトライストーン・エンタテイメントとユニバーサル ミュージックです。

邦人男性クラシック・ピアニストとして史上初の日本武道館単独公演を実現させた清塚信也が、2026年に創立100周年を迎えるNHK交響楽団メンバーとともに秋の全国13都市を巡ります。

チケットの一般発売は2026年6月11日（木）10時からで、東京公演はBunkamuraオーチャードホールにて開演15時の予定です。

清塚信也「カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. チケットの一般発売日はいつですか？

Q. 東京公演の会場と開場・開演時刻はどこですか？

A. 東京公演は2026年10月25日（日）にBunkamuraオーチャードホールで開催されます。

開場は14時、開演は15時です。

Q. 演奏される曲目にはどのようなジャンルが含まれますか？

A. クラシックの名曲から話題のドラマのサウンドトラック、清塚信也のオリジナル曲まで多彩なジャンルで構成される予定です。

注目の曲目の詳細は後日発表されます。

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