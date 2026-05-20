球団承認×特許素材、応援と回復の2ライン！ アレス「虎着」

記事ポイント 阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェア『虎着』が誕生特許機能素材「スパオール」を採用した2ライン展開、2026年6月10日より販売開始5月21日に大阪・心斎橋 角座のイベントで正式お披露目 阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェア『虎着』が誕生特許機能素材「スパオール」を採用した2ライン展開、2026年6月10日より販売開始5月21日に大阪・心斎橋 角座のイベントで正式お披露目

阪神タイガースの応援スタイルに特化した機能性ウェアが誕生します。

アレスは、阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェア『虎着』を発表し、2026年6月10日（水）より販売を開始します。

特許機能素材「スパオール」を活用し、応援時のパフォーマンス向上と試合後の回復を両立させた設計が特徴です。

アレス「虎着」





ブランド：株式会社アレス球団承認：阪神タイガース球団承認機能素材：スパオール（特許第6802940号・第7385643号）販売開始：2026年6月10日（水）販売チャネル：Amazon

『虎着』は、声援・ジャンプ・立ち応援といった全身運動に対応する設計を備えた阪神ファン専用ウェアです。

応援中のパフォーマンスを支えるアクティブラインと、試合後の回復に特化したリカバリーラインの2シリーズで構成されています。

特許機能素材「スパオール」（特許第6802940号・第7385643号）を全アイテムに採用しており、体幹・重心の安定サポートと血流促進による疲労軽減への配慮を兼ね備えます。

機能性健康ウェア「コロバニィ」から派生したブランドとして、科学的なアプローチで阪神ファンの応援力を支える新しいウェアカテゴリを打ち出しています。

アクティブライン「覇動」





商品名：覇動価格：9,900円（税込）素材：ポリエステル100％（吸水速乾・抗菌防臭・UVカット）機能素材：特許取得素材使用（特許第6802940号・第7385643号）カラー：ホワイト／イエロー／ブラックサイズ：S・M・L・XL





覇動は、ポリエステル100％の素材に吸水速乾・抗菌防臭・UVカット機能を組み合わせた攻めの応援ウェアです。

ブラックカラーのモデルは背面のパネル構造が視認できるデザインで、ホワイト・イエロー・ブラックの3色から選べます。

立ちっぱなし・ジャンプ・声出しといったスタジアム特有の激しい動作に対応し、最終イニングまでパフォーマンスを維持できる仕様です。

価格は9,900円（税込）で、S〜XLのサイズ展開となっています。

リカバリーライン「コットンベーシック」





商品名：コットンベーシック価格：11,000円（税込）素材：コットン100％機能素材：特許取得素材使用（特許第6802940号・第7385643号）カラー：ホワイト／ベージュサイズ：S・M・L・XL

コットンベーシックは、試合後のクールダウンと日常のリラックスタイムを想定したリカバリーラインの初回モデルです。

コットン100％の生地は肌なじみがよく、心身の緊張をほぐしながら次の観戦に向けてコンディションを整えます。

ホワイトとベージュの2色は日常着としても違和感なく着回せる落ち着いたトーンで、特許機能素材「スパオール」による回復サポートを日常シーンに取り込めるデザインです。

お披露目イベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」

虎着の正式お披露目の場として、2026年5月21日（木）に大阪・心斎橋 角座でイベントが開催されます。

阪神OBの今成亮太・川尻哲郎が出演し、代走みつくに、ラジバンダリ西井、にしね・ザ・タイガースといったガチ虎ファン芸人とともに、阪神タイガースの戦績分析と戦術討論が繰り広げられます。

日時：2026年5月21日（木）18:30開場／19:00開演会場：大阪・心斎橋 角座出演：今成亮太（阪神OB）、川尻哲郎（阪神OB）、代走みつくに、ラジバンダリ西井、にしね・ザ・タイガース、清水綾音（司会）チケット：3,000円（税込）主催：株式会社アレス制作：株式会社ディヴォーション、松竹芸能株式会社

阪神タイガース球団承認のもと、特許機能素材「スパオール」を搭載した覇動（9,900円）とコットンベーシック（11,000円）の2アイテムは、S〜XLの全サイズをカバーします。

応援という全身運動にコンディション管理の発想を持ち込んだウェアとして、2026年のシーズンに合わせて登場します。

アレス「虎着」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スパオール」はどのような機能素材ですか？

A. 特許第6802940号・第7385643号を取得した機能素材で、体幹・重心の安定サポートと血流促進による疲労軽減への配慮を特徴としています。

虎着のアクティブライン・リカバリーライン双方の全アイテムに採用されており、機能性健康ウェア「コロバニィ」で実績を積んだ素材をベースに開発されています。

Q. アクティブラインとリカバリーラインの使い分けはどうなっていますか？

A. アクティブラインの覇動はポリエステル100％素材で吸水速乾・UVカット機能を備え、観戦中の全身運動をサポートする仕様です。

リカバリーラインのコットンベーシックはコットン100％素材で、試合後のクールダウンや日常のリラックスタイムに向けたコンディション調整を目的としています。

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