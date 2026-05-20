実証試験でアンモニア臭98％軽減！ アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」

記事ポイント 梅雨の部屋干し臭は「乾かし方」だけでなく、洗い残しや洗濯槽のカビも原因になる可能性がある第三者機関の試験でナノバブル水がアンモニア臭を98％軽減することが確認された税込4,280円で毎日の洗濯方法を変えずに導入できる、日本製のナノバブル発生アイテム 梅雨の部屋干し臭は「乾かし方」だけでなく、洗い残しや洗濯槽のカビも原因になる可能性がある第三者機関の試験でナノバブル水がアンモニア臭を98％軽減することが確認された税込4,280円で毎日の洗濯方法を変えずに導入できる、日本製のナノバブル発生アイテム

梅雨の時期になると、部屋干しをしても洗濯物のニオイが取れないと感じる場面が増えます。

アルベール・インターナショナルは、その原因が乾かし方だけでなく「洗いの質」にあるという新たな視点を提示し、ナノバブル技術を活用した洗濯アイテムの販売を強化しています。

ニオイの98％軽減を実証した試験データが注目を集めています。

アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」





商品名：洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード販売価格：4,280円（税込）サイズ：3.2×3.2×6.4cm／重量：29g材質：本体・キャップ＝ポリアセタール、ナノバブル発生器＝ポリプロピレン生産国：日本耐用年数：3年販売先：アルベール・インターナショナル公式サイト、Amazon、楽天市場、Yahoo！ショッピング、au PAYマーケット等

「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は、洗濯機のホースに取り付けるだけで使えるナノバブル発生アイテムです。

普段の洗濯方法や洗剤の使い方を変えることなく導入でき、水中に1兆8千億個以上（10Lあたり）の極小の泡を発生させて繊維の隙間にアプローチします。

税込4,280円という5,000円以下の価格帯で、日本国内で設計から製造まで一貫して生産されています。

部屋干し臭の原因として広く知られているのは乾燥環境の問題ですが、アルベール・インターナショナルは衣類に残る皮脂やタンパク質汚れ、繊維の奥に蓄積する微細な汚れが菌のエサとなり、ニオイの発生につながる可能性に着目しています。

さらにこれらの残留物が洗濯槽内部にも影響し、カビが発生しやすい環境にもつながることが示唆されており、「洗う環境」から見直すアプローチとして本製品が開発されます。

第三者機関による臭気低減の実証試験





第三者機関である消費科学研究所での実証試験では、アンモニア28％溶液を用いて臭気を付着させた綿白布を、ナノバブル発生器を装着した洗濯機で通常工程により洗浄します。

その結果、アンモニアガス濃度は洗浄前の660ppmから洗浄後には12ppmまで低減し、98％の臭気軽減が確認されています。

この試験はJAFET規格の洗剤による5回洗浄済みの洗濯機を使用した条件下で実施されます。

独自の「トルネード水流」構造と特許技術





ナノバブールシリーズの核心は、アルベール・インターナショナルが「トルネード水流」と名付けた独自構造にあります。

本体内部を水が通過する際に螺旋状の激しい回転が生まれ、摩擦によってミリ単位の気泡をナノレベルまで細かく砕く仕組みです。

この技術は特許を取得しており、低コスト・省スペースでナノバブルを発生させることを実現しています。





代表取締役・二谷欣哉名義で取得された特許は、2017年から2026年にかけて計10件にのぼります。

「微小気泡発生体」「微小気泡発生装置」「微小気泡発生器具」など、製品の根幹となる技術が複数の特許によって保護されています。

ナノバブルの仕組みと洗浄効果





ナノバブルは1ナノメートル単位（100万分の1ミリメートル）のサイズで、肉眼では確認できません。

通常の気泡は水面にすぐ浮かんで消えますが、ナノバブルは浮力よりも動きが勝るため、長時間水中に残り続けます。

さらにナノバブルはマイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ汚れやニオイの原因菌に吸着しやすい性質があります。





自社による比較実験では、Yシャツに付けたケチャップ汚れを乾燥させた後、日立製洗濯機の標準コースで1回洗浄した結果を比較しています。

洗剤を使用せずにナノバブールを装着した場合でも、装着なしの場合と比べて汚れへのアプローチに差が確認されています。





ナノバブールなしのケチャップ汚れ洗浄比較





洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード 装着イメージ





「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は洗濯機のホースに接続して使用します。

本体サイズは3.2×3.2×6.4cmとコンパクトで、重量は29gです。





本体とキャップはポリアセタール製、ナノバブル発生器はポリプロピレン製で構成されています。

耐用年数は3年で、毎日の洗濯に継続して使用することで洗濯槽内の清潔な状態を保ちやすくなります。

ナノバブールシリーズのラインナップ





洗濯用のラインナップとして、スタンダードモデル「洗濯革命ナノバブール」（3,828円・税込）と、「洗濯革命ナノバブールS(シングル)トルネード」（2,980円・税込）も展開されています。

用途別には浴室向け「お風呂革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」（4,280円・税込）、散水ホース向け「散水革命ナノバブール」（3,980円・税込）、キッチン向け「料理革命ナノバブールキッチンW(ダブル)トルネード」（4,860円・税込）、蛇口取り付け型フィルター「浄水革命ナノバブール」（2,750円・税込）と全6種類が揃います。

梅雨の時期を前に、洗いの段階から臭いの原因にアプローチする「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は、共働き世帯や室内干しが多い家庭に向けた選択肢として位置づけられています。

消費科学研究所での実証試験でアンモニア臭の98％軽減が確認されており、税込4,280円・耐用年数3年という仕様で毎日の洗濯習慣に加えられます。

アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の紹介でした。

よくある質問

Q. 洗濯機の機種や年式に関係なく取り付けられますか？

A. 販売先の公式サイトおよびAmazon・楽天市場・Yahoo！ショッピング・au PAYマーケット等の各モールページに適合機種の詳細が掲載されています。

購入前に対応機種の確認が案内されています。

Q. 洗剤と併用する必要がありますか？

A. 通常の洗剤と併用できます。

自社比較実験では洗剤不使用の条件でも汚れへのアプローチ効果が確認されていますが、製品は従来の洗濯方法を変えずにそのまま導入できる設計です。

Q. 耐用年数の3年が過ぎた場合はどうなりますか？

A. 本製品の耐用年数は3年と設定されています。

使用状況によって変化する場合があり、詳細はアルベール・インターナショナルの公式サイトに掲載されています。

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