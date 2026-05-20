備長炭「地焼き」35年、堺の老舗が全国へ！ 横神「うな亭 楽天市場店」

記事ポイント 大阪・堺市で35年の実績を持つ老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に2026年5月13日（水）新規出店蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」を全国に届けるオープン記念キャンペーンとして5月31日（日）まで最大40％OFFのセールを実施 大阪・堺市で35年の実績を持つ老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に2026年5月13日（水）新規出店蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」を全国に届けるオープン記念キャンペーンとして5月31日（日）まで最大40％OFFのセールを実施

大阪・堺市で35年にわたって地元に愛されてきた老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日（水）に楽天市場へ新規出店しました。

蒸し工程を省き、備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」で仕上げたうなぎを、全国の食卓へ届けます。

オープンを記念したキャンペーンは5月31日（日）まで開催中です。

横神「うな亭 楽天市場店」





店名：うな亭 楽天市場店出店日：2026年5月13日（水）運営：株式会社横神（ヨコジン）オープン記念キャンペーン期間：2026年5月13日（水）〜5月31日（日）問い合わせ：072-290-5221（株式会社横神）

横神は1991年の設立以来、卸業としてうなぎの目利きを積み重ね、熟練職人が仕入れから焼き上げまでの全工程を自社で担ってきました。

蒸さずに備長炭のみで焼き上げる「地焼き」は、ガス焼きでは到達できない外側のパリッとした香ばしさと、内側に溢れる旨味を生み出す技法です。

炭火に滴る脂とたれが煙となってうなぎを包み込み、風味豊かな味わいに仕上がります。

広告を一切出さずとも口コミで「知る人ぞ知る人気店」へと成長した実店舗の味わいを、楽天市場への出店によって全国に届けられるようになります。

2023年にはお食事処もオープンし、注文を受けてから生のうなぎを炭火で一気に焼き上げるスタイルが好評を集めています。

オープン記念キャンペーン





2026年5月31日（日）まで、オープン記念として最大40％OFFのキャンペーンが実施されています。

炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾は通常14,800円（税込）のところ8,880円（税込）で購入でき、40％OFFとなっています。

炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パックは通常11,900円（税込）のところ9,520円（税込）で、20％OFFで提供されています。

炭火焼うなぎ蒲焼





炭火焼きとの相性を考え抜いた自社製造のたれで焼き上げた蒲焼は、甘辛いたれと「地焼き」の香ばしさが一体となった一品です。

2尾・3尾・5尾のセットから選べ、白焼きとの組み合わせも可能です。

通常価格は3尾セットで14,800円（税込）です。

炭火焼うなぎ白焼





白焼きはうなぎ本来の濃厚な脂の旨味をより直接的に味わえる仕上がりで、わさびと塩、醤油との相性が際立ちます。

市場に出回る機会が少ない白焼きは、酒のつまみとしても好まれる通好みの一品です。

蒲焼との組み合わせセットも用意されており、2尾・3尾・5尾から選べます。

通常価格は3尾セットで14,800円（税込）です。





商品はすべて真空包装で届けられます。

炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく





堺市のうな亭お食事処でも実際に提供され好評を集めたメニューを商品化したもので、一口サイズに刻んだうなぎ蒲焼と沖縄県産の本もずくを組み合わせています。

濃厚な旨味のうなぎときゅうり・三杯酢を合わせると「うざく風もずくうなぎ」として楽しめます。

きざみセット10パックにもずく3パックを加えた構成は通常12,590円（税込）で、もずくの量はオプションで調整できます。

35年の実績を持つ職人の技と備長炭が生み出す「地焼き」のうなぎが、キャンペーン期間中は最大40％OFFで購入できます。

蒲焼・白焼・きざみセットと複数の形態が揃い、家庭でのうな丼や酒の肴、うざく風アレンジなど幅広いシーンに対応しています。

横神「うな亭 楽天市場店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「地焼き」と一般的なうなぎの調理法はどう違いますか？

A. 「地焼き」は蒸し工程を省き、備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法です。

蒸さずに焼くことで外側がパリッと香ばしく仕上がり、ガス焼きでは出せない炭火ならではの風味が加わります。

Q. 蒲焼・白焼のセット内容はカスタマイズできますか？

A. 2尾・3尾・5尾の3サイズから選べ、蒲焼と白焼を組み合わせたセット構成も選択できます。

きざみセットはもずくの量（なし・1パック・3パック・5パック）をオプションで指定できます。

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