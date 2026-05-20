植田総裁、中東情勢の影響「徐々に出てきた」「価格転嫁がやや早め」

【パリ＝市川大輔】片山財務相と日本銀行の植田和男総裁は１９日、先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議後に記者会見した。

為替市場での日本の対応について片山氏は「総じて理解された」と述べた。政府・日銀は４月末に円買い・ドル売りの為替介入を実施しており、片山氏は「断固たる措置を取るときは取る」と改めて市場をけん制した。

中東情勢の悪化に伴う物価高対策として、高市首相が電気・ガス代の補助など補正予算の検討を表明したことについては、「（各国から）批判や注文はなかった」と強調した。「（フランスやドイツなど）主要国はエネルギー価格を抑える対策を行っている」とも付け加えた。

植田氏は、中東情勢の悪化に伴う日本経済や物価への影響について、「徐々に出てきた」との認識を示した。「川上（産業）から川中にかけて価格転嫁がやや早めだ」とし、物価動向を注視する考えを示した。

また、足元の長期金利については「速いスピードで上昇している」と指摘した。１８日の東京市場で長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、２・８００％と２９年半ぶりの水準に上昇しており、「政府と緊密に連携しつつ、しっかりと見ていきたい」と語った。

植田氏はＧ７会議の期間中、ベッセント米財務長官と会談。ベッセント氏はＸ（旧ツイッター）で「植田氏が日本の金融政策を成功に導くと確信している」と書き込んだ。