「スマホ保険」や「補償サービス」は入った方がよいのでしょうか？ それとも壊れたときに修理代を払う方が安いのでしょうか？

スマホ保険や補償サービスの内容と特徴

スマホ保険や補償サービスは、スマホが故障したり、画面が割れたり、水没したりした場合に、修理費や交換費用を補償するサービスです。携帯会社が提供している補償のほか、保険会社が販売している民間のスマホ保険もあります。

月額料金は数百円から1500円程度が一般的で、補償範囲によって金額が変わります。画面割れのみ対応するプランもあれば、盗難や紛失まで対象となるプランもあります。

最近のスマホは高性能化が進み、本体価格が10万円を超えるケースも珍しくありません。そのため、故障時の修理費も高くなっています。特にiPhoneは、画面修理だけでも数万円かかる場合があります。

ただし、補償サービスに加入していても、完全無料で修理できるとは限りません。修理時に自己負担金が必要だったり、年間の利用回数に上限があったりする場合があります。また、バッテリー交換は対象外など、細かな条件もあります。

そのため、加入前には「何が補償されるのか」を確認することが大切です。内容をよく確認せず加入すると、「思っていた補償と違った」と感じる可能性があります。



保険料と修理代はどちらが安くなりやすい？

スマホ保険に入るべきか考える際は、「何年間利用する予定か」と「故障リスク」を考える必要があります。月額1000円の補償サービスに3年間加入すると、支払総額は3万6000円になります。3年間まったく故障しなければ、その分の保険料は使わなかったことになります。

一方で、画面割れ1回だけなら、機種によっては1万～2万円程度で修理できる場合もあります。そのため、スマホを丁寧に扱う人は、補償に入らず必要なときだけ修理した方が安く済むケースもあります。

しかし、高額スマホを長く使う予定の人は注意が必要です。落下や水没によって本体交換が必要になると、数万円から10万円近い費用がかかることもあります。突然の大きな出費が厳しい場合は、毎月の保険料を払ってでも備えておく安心感があります。

また、小さな子どもがいる家庭や、屋外でスマホを使う機会が多い人は、故障リスクが高くなります。特に仕事中によくスマホを落とす人は、補償サービスが役立つ可能性があります。つまり、「どちらが絶対に得」とは言い切れません。スマホの価格、使用環境、家計状況によって向き不向きが変わります。



スマホ保険が向いている人・向いていない人

スマホ保険が向いているのは、急な高額修理が家計に大きな負担になる人です。貯蓄に余裕が少ない場合、突然5万円以上の修理代が発生すると生活費に影響が出ることがあります。そのような人にとっては、毎月一定額を支払って備えるメリットがあります。

また、スマホを仕事でも使う人は、故障すると生活に支障が出やすいため、補償サービスとの相性がよいでしょう。一方で、比較的安いスマホを使っている人や、2～3年ごとに機種変更する人は、補償を使わず終わる場合があります。その場合、加入しない方が総支出を抑えられる可能性があります。

さらに、クレジットカードにスマホ補償が付いているケースもあります。通信料金を対象カードで支払うことで補償を受けられる場合もあるため、重複加入にならないよう確認しておくことが大切です。

スマホ関連の支出は、月額だと小さく感じます。しかし、通信費や動画配信サービスなどと同じように、積み重なると家計への負担になります。不要な固定費を増やさない視点も重要です。



スマホ保険は使い方と家計のバランスで判断しよう

スマホ保険や補償サービスに入るべきかは、「高額修理が発生したときに困るかどうか」で考えるのがおすすめです。突然の修理代を問題なく支払える人なら、毎月保険料を払わず、その都度修理する方法もあります。一方で、急な出費が不安な人は、補償に加入することで安心感を得られるでしょう。

また、スマホを落としやすい人や、高価なスマホを長期間使う予定の人は、補償サービスが役立つ可能性があります。大切なのは、「みんな入っているから」という理由だけで決めないことです。スマホの価格、使い方、家計状況を整理したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー