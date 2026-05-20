鈴木奈々、仕事前に作った4つのおかず入りお弁当公開「詰め方が上手」「組み合わせ方が素敵」
【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの鈴木奈々が5月19日、自身のInstagramを更新。仕事前に手作りしたお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「詰め方が上手」仕事前に作った4つのおかず入りお弁当
鈴木は「仕事前にお弁当作りました」と報告。「おかずは、豚バラ炒め、ポテトサラダ、ほうれん草のバター炒めとゆで卵です」とメニューを紹介し、ふりかけご飯とともに、彩り豊かに詰められた弁当を披露した。「＃私が食べるよ」とハッシュタグを添え、「お仕事行ってきまーす」と記している。
この投稿にファンからは「とても美味しそう」「詰め方が上手」「家庭的」「自分用に作ってて偉い」「おかずの組み合わせ方が素敵」「栄養バランスいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「詰め方が上手」仕事前に作った4つのおかず入りお弁当
◆鈴木奈々、仕事前に手作りした自分用弁当公開
鈴木は「仕事前にお弁当作りました」と報告。「おかずは、豚バラ炒め、ポテトサラダ、ほうれん草のバター炒めとゆで卵です」とメニューを紹介し、ふりかけご飯とともに、彩り豊かに詰められた弁当を披露した。「＃私が食べるよ」とハッシュタグを添え、「お仕事行ってきまーす」と記している。
◆鈴木奈々の投稿が話題
この投稿にファンからは「とても美味しそう」「詰め方が上手」「家庭的」「自分用に作ってて偉い」「おかずの組み合わせ方が素敵」「栄養バランスいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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