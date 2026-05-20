BE:FIRST・JUNON＆RYUHEI、電撃イメチェンショットに絶賛の声「王子様みたい」「色気最高」
【モデルプレス＝2026/05/20】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式Instagramが5月18日、更新された。JUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）のイメージチェンジした髪型に、話題が集まっている。
【写真】BE:FIRSTメンバー「色気最高」電撃イメチェンで雰囲気ガラリ
投稿では「BE:FIRST solo look」と題し、5月16日より2日間、味の素スタジアムにて開催されたスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」のオフショットとして1人ずつの写真を公開。JUNONはダークトーンのヘアスタイルからハイトーンカラーの金髪姿でGジャン姿に、黒髪だったRYUHEIは前髪を中心に赤と黒のコントラストが印象的なヘアスタイルでツイードジャケットを合わせ、イメージチェンジした姿を披露している。
この投稿には「格好良すぎる」「金髪めちゃくちゃ似合ってる」「色気最高」「髪型気になってた」「王子様みたい」「絵画のよう」「見惚れる」「ビジュ爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】BE:FIRSTメンバー「色気最高」電撃イメチェンで雰囲気ガラリ
◆JUNON＆RYUHEI、電撃イメチェン姿披露
投稿では「BE:FIRST solo look」と題し、5月16日より2日間、味の素スタジアムにて開催されたスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」のオフショットとして1人ずつの写真を公開。JUNONはダークトーンのヘアスタイルからハイトーンカラーの金髪姿でGジャン姿に、黒髪だったRYUHEIは前髪を中心に赤と黒のコントラストが印象的なヘアスタイルでツイードジャケットを合わせ、イメージチェンジした姿を披露している。
◆JUNON＆RYUHEIの髪型に反響
この投稿には「格好良すぎる」「金髪めちゃくちゃ似合ってる」「色気最高」「髪型気になってた」「王子様みたい」「絵画のよう」「見惚れる」「ビジュ爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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