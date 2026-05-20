ケンタッキー、チキンで具材を挟んだ“ギルティバーガー”登場　「ザ・アメリカンバーガーズ」3種発売

日本ケンタッキー・フライド・チキンは5月27日から、全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）店舗で、「ザ・アメリカンバーガーズ」3種を数量限定で発売する。

バーガーの本場・アメリカで親しまれる食材をふんだんに使用した、ボリューム感とインパクト抜群の商品を展開。商品名にはニューヨーク、テキサス、ラスベガスといった都市名を冠し、それぞれ異なる“アメリカらしさ”を表現した。

「ザ・アメリカンバーガーズ」は、毎年発売のたびに好評だという人気シリーズ。いずれの商品も、なくなり次第販売終了となる。

【画像4点はこちら】TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー など

■“バンズではなくチキン”の豪快バーガーも

今回のラインアップの中でも特に注目を集めそうなのが、「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」だ。価格は単品790円（税込）。

バンズの代わりに、「骨なしケンタッキー」2枚でオニオンリングとチェダースライスチーズを挟み込んだ、圧倒的な存在感を放つ一品。エンターテインメントの街・ラスベガスをイメージした、KFCらしい豪快なメニューに仕上げた。

■KFC史上初、“アボカド”使用バーガーも登場

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」は、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー。価格は単品580円（税込）。

「骨なしケンタッキー」に、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングとチェダースライスチーズを組み合わせた。アボカドのまろやかさに、クミンやコリアンダーを効かせたスパイス感を重ね、アメリカ南部・テキサスらしい味わいを表現した。

商品開発は2024年から開始した。約2年をかけて、味や品質、提供オペレーションの検討を重ねたという。

アボカドは、ダイスカットやペースト状などさまざまな形状を検討した結果、ダイスカットを配合したフィリング状に決定。アボカド本来のおいしさを生かしつつ、時間が経っても品質を維持できる設計に仕上げた。

■オニオンリング×ガーリックソースの食べ応え

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、KFC自慢の「骨なしケンタッキー」に、サクサク食感のオニオンリング、チェダースライスチーズ、ガーリックソースを合わせた一品。価格は単品580円（税込）。

ガーリックソースには、ベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨みを重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えある味わいに仕上げた。

〈「ザ・アメリカンバーガーズ」販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー(580円)

◆NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーセット(990円)

セット内容は、NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）。

◆NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーよくばりセット(1,290円)

セット内容は、NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）。

◆TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー(580円)

◆TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーセット(990円)

セット内容は、TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）。

◆TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーよくばりセット(1,290円)

セット内容は、TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）。

◆LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー(790円)

◆LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーセット(1,200円)

セット内容は、LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）。

◆LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーよくばりセット(1,500円)

セット内容は、LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）。