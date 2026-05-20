「素晴らしい投球をしているし、打撃もさらに良くなっていくだろう。今のようなパフォーマンスを続けられれば、十分、チャンスはある」

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日本時間19日、パドレス戦の前のことだ。ドジャースのロバーツ監督は、大谷翔平（31）のサイ・ヤング賞、MVP同時受賞の可能性を問われるとこう答えた。

ここまで投手として7試合に先発して3勝2敗、防御率0.82。どん底だった打撃も、ここ3試合は12打数7安打と上向いてきた。

大谷は過去5年間で4度、MVPを獲得。投げても打ってもトップクラスの成績を残す二刀流は、かのベーブ・ルース以来になる。今のメジャーでは唯一無二の存在といえるだけに、ハードルが高いのはサイ・ヤング賞の方だろう。

ナ・リーグのライバルは昨年、満票でサイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ（パイレーツ、6勝3敗、防御率2.62）、同年のサイ・ヤング賞投票2位のサンチェス（フィリーズ、5勝2敗、防御率1.82）、2024年のドラフト1巡目（全体2位）のバーンズ（レッズ、5勝1敗、防御率1.87）、同年のサイ・ヤング賞左腕・セール（ブレーブス、6勝3敗、防御率1.96）らだ。

大谷はしかし、防御率で彼らを1点以上、引き離している。ここまで先発した7試合すべて、6回以上投げて自責点3以内のクオリティースタートと、その安定感は群を抜いている。

問題は「今のパフォーマンスを続けられれば」とロバーツ監督が言うように、このままのペースで最後まで投げ続けることができるか、だろう。投手として投げた過去6年間で、規定投球回をクリアしたのはサイ・ヤング賞投票で4位に入った22年の1度しかないからだ（166イニング）。

二刀流はもろ刃の剣。投打の活躍が期待できる半面、疲労度、故障リスクは倍に膨れ上がる。実際、米国では過去に2度の右肘靱帯修復手術（18、23年）、左肩手術（24年）、左膝手術（19年）と、何度もメスを入れているのだ。つまり最大のライバルは自分自身、敵は内にアリということか。

ちなみにメジャーでMVPとサイ・ヤング賞の同時受賞者は過去に11人。通算266勝のバーランダー（43=タイガース）、昨季限りで引退した元ドジャースのカーショーらだ。

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もっとも、大谷がどれだけ投打で異次元の働きを見せようと、ドジャースのＷＳ３連覇は簡単ではない。気になるのは、同地区の宿敵パドレスに浮上した“39億ドル”新オーナー誕生の動きだ。いったいどういうことか。その甚大な影響とは。●関連記事 【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケ では、それらについて詳しく報じている。