【付録】「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてくる！ 予約必須の『素敵なあの人2026年8月号』は6月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年8月号』（宝島社）の「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
このショッピングバッグの最大の魅力は、セルフレジでの使いやすさを追求した2種類のストラップです。短いストラップをレジ横のバーに掛ければ、バッグの口が大きく開いた状態をキープできるため、会計済みの商品をスムーズに詰め込むことができます。また、長いストラップに持ち替えれば肩がけも可能で、荷物が重くなっても楽に持ち運べるのが嬉しいポイントです。
デザイン面では、ニューヨーカーを象徴するハウスタータンチェック柄をベースに、スヌーピーとウッドストックの愛らしいプリントタグがアクセントになっています。内側にはかさばりにくい薄手の保冷機能素材を採用しているため、冷たい飲み物や生鮮食品を持ち運ぶ際も安心です。機能性とファッション性を兼ね備えた、大人の日常に寄り添う一品に仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人2026年8月号』の「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が見逃せない！
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
セルフレジで大活躍！計算された2WAYストラップ仕様
このショッピングバッグの最大の魅力は、セルフレジでの使いやすさを追求した2種類のストラップです。短いストラップをレジ横のバーに掛ければ、バッグの口が大きく開いた状態をキープできるため、会計済みの商品をスムーズに詰め込むことができます。また、長いストラップに持ち替えれば肩がけも可能で、荷物が重くなっても楽に持ち運べるのが嬉しいポイントです。
上品なチェック柄と保冷機能で、夏のお買い物も快適に
デザイン面では、ニューヨーカーを象徴するハウスタータンチェック柄をベースに、スヌーピーとウッドストックの愛らしいプリントタグがアクセントになっています。内側にはかさばりにくい薄手の保冷機能素材を採用しているため、冷たい飲み物や生鮮食品を持ち運ぶ際も安心です。機能性とファッション性を兼ね備えた、大人の日常に寄り添う一品に仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)