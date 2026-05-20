9月12日、13日、19日～21日に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される音楽フェスティバル『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、あいみょん、Vaundy、Ado、XG、星街すいせい、My Hair is Bad、クリープハイプ、マルシィ、Hump Back、10-FEET、マキシマム ザ ホルモン、WANIMAら82組。本フェスには5日間で全115組のアーティストが出演予定で、6月上旬に予定している第2弾発表が最終および全アーティスト発表となるとのことだ。

また、今回の発表にあわせてチケットの第1次抽選先行受付がスタート。受付は公式アプリ『Jフェス』のみで行われ、参加日程を選択することで『割引セット券』も購入できる。

なお、JR蘇我駅および入場ゲートの混雑緩和のため、入場時間指定を実施。申し込みの際に希望の入場時間を選択し、それをもとに事務局にて入場時間の指定が行われる。詳細は公式サイト内チケットページにて。

・『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』事務局からのお知らせ

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026、始動します！本日、第1弾出演アーティストを発表し、チケット第1次抽選先行受付をスタートしました！

お待たせしました！本日、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026の第1弾出演アーティストと出演日を発表しました。同時にチケットの第1次抽選先行受付もスタートしています。

9月に舞台を移して2回目のロック・イン・ジャパンです。今回も、夏の残滓が感じられる適度な陽射しと夕方以降の心地よさが、皆さんの快適なフェス体験を後押ししてくれると思います。

今年も4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演します。本日そのうち82組を発表しましたので、残りは33組です。6月上旬に予定している第2弾発表が最終・全アーティスト発表となります。今回もお早めのお申し込みをお勧めします。

各ステージの前方エリアは事前抽選の入れ替え制となります。今回も、どこからでもストレスなくライブを楽しめる広大なステージエリアと、場所取りがなく安心・安全にライブを楽しめる前方エリアで、平等で快適なフェス空間をつくります。ダイブ、サークル・モッシュは周囲の人に怪我をさせるリスクが高く危険なので、すべてのエリアで禁止です。誰もが安心して最高の時間を過ごせるフェスをつくるために、ご理解とご協力をお願いいたします。

JR蘇我駅や駅周辺、入場ゲート前の混雑を緩和し、参加者の皆さんに少しでも快適にご来場いただけるよう、今回も入場時間指定を行います。JR千葉駅、JR千葉みなと駅、京成線千葉寺駅から会場に直行する無料シャトルバスや各地からのアクセスバスツアーを利用する場合は、入場時間指定にかかわらず到着次第入場することができます。JR蘇我駅を使わずに混雑を回避するスムーズなアクセスルートのご利用も、ぜひご検討ください。

JAPAN JAM 2026を終えて2週間。Jフェスはロック・イン・ジャパンに向けて始動しました。夏はもうすぐそこまで来ています。千葉市蘇我スポーツ公園でお待ちしています。

2026年5月20日Jフェス事務局

（文＝リアルサウンド編集部）