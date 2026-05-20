【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、一回に左翼線二塁打、八回に右翼線二塁打を放って３打数２安打、１四球だった。

４試合連続の複数安打をマークした。ドジャースは５―４で競り勝ち、ナ・リーグ西地区首位に浮上した。パドレスは２位となった。

八回、大谷が激走した。４―４の同点の場面で、先頭で打席に入った。左腕モレホンの低めのスライダーを振り抜くと、打球は右翼へ。大谷は途中でヘルメットを投げ捨て、猛然と加速し、二塁へ勢いよく足から滑り込んだ。後続が倒れ、勝ち越しはならなかったが、気迫が前面に出たプレーだった。

ドジャースは九回、パドレスの守護神ミラーを攻め、パヘスの犠飛で勝ち越しに成功した。「とにかくボールに食らいつき、前に飛ばすこと、バットに当てることだけを考えていた」とパヘス。その裏をクラインが３人で抑え、逃げ切った。

大谷は翌２０日のパドレス戦で先発マウンドに上がり、約１か月ぶりに投打同時に出場する予定だ。