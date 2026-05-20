吉岡里帆、“別人級”黒柳徹子風ヘアを披露「新鮮」「クオリティ高い」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の吉岡里帆が5月20日、自身のInstagramを更新。出演映画でのヘアメイクと衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「別人みたい」高クオリティの黒柳徹子風ヘア
2026年12月25日に公開予定の映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」に女優で司会者の黒柳徹子役で出演する吉岡里帆。「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」とつづり、写真を公開した。黒柳のトレードマークである “玉ねぎヘア”風のヘアスタイルに水色のパフスリーブのワンピースを着用し、両手を頬についている鏡越しの姿や、カーテンから顔だけを出した姿などを披露している。
また吉岡は「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました！笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービー、完成をお楽しみに」と作品への想いを記し「12月25日公開。よろしくお願いします」と、公開を告知し、投稿を結んでいる。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「雰囲気出てる」「別人みたい」「クオリティ高い」「新鮮」「ちょっといたずらっぽい表情が可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳美人女優「別人みたい」高クオリティの黒柳徹子風ヘア
◆吉岡里帆、黒柳徹子風ヘア披露
2026年12月25日に公開予定の映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」に女優で司会者の黒柳徹子役で出演する吉岡里帆。「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」とつづり、写真を公開した。黒柳のトレードマークである “玉ねぎヘア”風のヘアスタイルに水色のパフスリーブのワンピースを着用し、両手を頬についている鏡越しの姿や、カーテンから顔だけを出した姿などを披露している。
◆吉岡里帆の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「雰囲気出てる」「別人みたい」「クオリティ高い」「新鮮」「ちょっといたずらっぽい表情が可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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